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وزير التعليم يتفقد نسب الحضور والغياب والتقييمات الأسبوعية في 4 مدارس بالمرج - أخبار كلمتك

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وزير التعليم يتفقد نسب الحضور والغياب والتقييمات الأسبوعية في 4 مدارس بالمرج - أخبار كلمتك

وزير التعليم يتفقد نسب الحضور والغياب والتقييمات الأسبوعية في 4 مدارس بالمرج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:09 صباحاً - في إطار حرصه على المتابعة الميدانية للعملية التعليمية بمختلف مدارس الجمهورية، أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، جولة تفقدية بعدد من المدارس بإدارة المرج التعليمية بمحافظة القاهرة.

ورافق الوزير، خلال جولته، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

واستهل عبد اللطيف، جولته التفقدية بزيارة مدرسة "الفاروق عمر الابتدائية"، والتى تضم عدد ٣٢٠٠ طالب وطالبة خلال الفترة الصباحية، وتعد من المدارس ذات الكثافات الطلابية العالية الـ٤٧ المتبقية على مستوى الجمهورية والتى تبذل الوزارة جهودا مكثفة لخفض الكثافات الطلابية بها، حيث حرص الوزير خلال تفقده لفصول المدرسة على متابعة نسب حضور الطلاب، والجهود المبذولة لتقليل الكثافات الطلابية بالمدرسة، موجها بتوفير عدد إضافي من العمال ومعلمين إضافيين بالحصة بالمدرسة.

وتفقد الوزير، مدرسة المرج الثانوية بنات، حيث حرص على متابعة عدد ونسب حضور الطالبات بكل فصل وتسجيل الغياب فى دفاتر الحضور والغياب، موجها بالالتزام بالقرارات والآليات المنظمة للتقييمات الأسبوعية، موجها بإرسال لجان متابعة للمدرسة لتطبيق الآليات والقرارات المنظمة لأعمال السنة وانتظام حضور الطالبات، كما وجه أيضا بتوفير معلمين بالحصة للمدرسة.

كما تفقد عبد اللطيف، مدرسة الشهيد بيشوى شهدى الاعدادية بنين، وتفقد عددًا من الفصول، وحرص على الاطمئنان على مستوى الطلاب الدراسي ومدى إلتزامهم بكراسات الحصة والواجبات المدرسية ومتابعة نسب الحضور والغياب.

واختتم الوزير، جولته بتفقد مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية، حيث حرص على متابعة مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة ومدى التزامهم بكراسات الحصة والواجبات المدرسية، فضلا عن التزام المعلمين بتسجيل التقييمات الأسبوعية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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