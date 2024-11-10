معلومات الوزراء: مجال التحول الرقمي بمصر يفتح آفاقًا جديدة للتوظيف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:09 صباحاً - أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن تعزيز مجال التحول الرقمي بمصر يفتح آفاقًا جديدة للتوظيف، ويُعزز من قدرة الشباب المصري على الانخراط في الاقتصاد الرقمي العالمي، مما يتطلب معه تحوُّل الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وتطوير المهارات، لأجل تحسين جودة الحياة ودفع عجلة التنمية في مصر.

جاء ذلك في تحليل أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول الميتافيرس، حيث أشار إلى أن تقنية ميتافيرس هي واقع فعلي سيغير من طبيعة العالم بشكل كامل اتصاليًّا واجتماعيًّا وسلوكيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا، والدول التي لن تستطيع التعامل مع هذا الواقع والتنبُّه لتحدياته واستغلال فرصه ستتأخر كثيرًا.

ونوه بأن مصر في ظل التحديات التي تواجهها، وبما تمتلكه من قدرات بشرية مؤهلة وإمكانات كبيرة، -خاصة في ظل التركيز على التحول الرقمي ودعم الابتكار ولِما تتمتع به مصر من تراث حضاري وثقافي فريد- لديها فرصة لاستخدام تقنيات الواقع الافتراضي ميتافيرس في قطاعات عديدة بالدولة على رأسها: السياحة والصحة والتعليم، وإيجاد حلول نوعية غير تقليدية لزيادة الاستثمار بالقطاعات المختلفة.

ولفت التحليل إلى أنه تماشيًا مع الاتجاهات العالمية، تشهد سوق الميتافيرس في مصر نموًّا كبيرًا وذلك للعديد من الأسباب ومنها تلعب الظروف المحلية الخاصة دورًا في تطور سوق الميتافيرس في مصر، فالشباب الذين يشكلون نسبة كبيرة من التركيبة السكانية لمصر هم من ذوي المعرفة التقنية المرتفعة والأكثر احتمالًا لتبني التكنولوجيا الجديدة.

ويتزايد استخدام تقنيات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) بهدف الاستمتاع بتجارب افتراضية أكثر غمرًا وواقعية، ونتيجة لذلك ظهرت مراكز ألعاب الواقع الافتراضي والتي تُمكِّن الأشخاص من تجربة الألعاب والأنشطة الافتراضية، بجانب تزايد توافر الإنترنت عالي السرعة واستمرار ارتفاع نسبة انتشاره، وكذلك الحال بالنسبة لانتشار الهواتف الذكية، حيث أصبح بإمكان المزيد من الأفراد الوصول إلى البنية التحتية اللازمة للمشاركة في الميتافيرس، فضلا عن تمتع مصر بالتراث الثقافي الغني الذي يمنحها فرصًا فريدة لإنشاء تجارب افتراضية تعرض تاريخ البلاد ومعالمها.

ويزداد الطلب على الفعاليات والمؤتمرات الافتراضية لتوفيرها طريقة مريحة وفعالة من حيث التكلفة للتواصل مع الآخرين.

وأضاف التحليل أن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أطلق مسابقة هاكاثون ابتكار ميتافيرس، التي يقيمها مراكز إبداع مصر الرقمية ومعامل التصنيع الرقمي بمبادرة مصر تصنع الإلكترونيات، حيث يهدف الهاكاثون إلى تشجيع الشباب المصري بمختلف المحافظات على التعاون والتفكير الابتكاري في تطبيقات ميتافيرس، وتسخير التقنيات لإيجاد حلول ذات إمكانات عالية وفعالية في التواصل، وتعزيز العمل عن بُعد للإسهام في تسريع عمليات التحول الرقمي ودعمها.

بجانب تعزيز دور الجامعات المصرية باعتبارها مركزًا للإبداع وريادة الأعمال القائمة على الابتكار واكتشاف الأفكار وإيجاد المواهب الشابة المُبتكِرة ومساعدتها على النمو.

ويشمل الهاكاثون سلسلة من المسابقات والأنشطة التفاعلية التي تُنفَّذ بنظام هجين يجمع بين الفعاليات على الإنترنت والأنشطة التفاعلية، وذلك في 10 محافظات مختلفة، منها سبع محافظات توجد بها مراكز إبداع مصر الرقمية في جامعاتها الحكومية (جامعة المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وقنا، وأسوان، وجامعة قناة السويس بالإسماعيلية)، وكذلك بمعامل التصنيع الرقمي بمبادرة مصر تصنع الإلكترونيات في ثلاث محافظات، وهي: القاهرة، والإسكندرية، وأسيوط.

وتسهم العوامل الاقتصادية الكلية الأساسية، مثل تركيز الحكومة المصرية على التحول الرقمي وتنويع الاقتصاد، على سرعة نمو سوق الميتافيرس، حيث كانت الحكومة نشطة في الترويج لتطوير الاقتصاد الرقمي ودعم نمو قطاع التكنولوجيا، مما ترتب عليه خلق بيئة مواتية للشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا العاملة في مجال الميتافيرس.

وأشار التحليل إلى أن كل ما سبق أسهم في خلق قاعدة مستخدمين كبيرة، وزيادة إمكانات السوق للتجارب الافتراضية، وفي الوقت ذاته أسهم في خلق الروح الريادية المتزايدة في مصر، إذ أدركت الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الفرص التي يقدمها الميتافيرس وبدأت في تطوير حلول مبتكرة لتلبية الطلب وذلك من خلال: إنشاء محتوى الواقع الافتراضي وتطوير الأسواق الافتراضية، وإنشاء برامج تدريب عبر الواقع الافتراضي.

وعن توقعات مستقبل الميتافيرس عالميًّا، فقد قسمها التحليل إلى: أولا، مستخدمون، حيث سيقضي ربع سكان العالم على الأقل ساعة واحدة يوميًّا في الميتافيرس بحلول عام 2026. وسوف يصل عدد المستخدمين في سوق الميتافيرس إلى 39.8 مليون مستخدم بحلول عام 2030 بنسبة انتشار 31.8%، مما يعكس نموًّا ملحوظًا في تبني هذه التقنية، حيث تصل نسبة الانتشار حاليًّا إلى 11.2% في عام 2024. كما يبلغ متوسط القيمة لكل مستخدم (ARPU) نحو 20.4 دولارًا أمريكيًّا، وهو ما يعكس رؤى حول القيمة الاقتصادية التي يولدها كل مستخدم في سوق الميتافيرس.

وثانيا القيمة السوقية، حيث تحقق الولايات المتحدة أعلى حجم سوق، وهو يقدر بنحو 23 مليار دولار أمريكي، مما يبرز المساهمة الكبيرة للولايات المتحدة في سوق الميتافيرس. واتصالًا، تجدر الإشارة إلى الزيادة السريعة في الاستثمار بتقنية التوائم الرقمية التي تُعَد عنصرًا أساسيًّا في بناء الميتافيرس، حيث تُقدَّر سوق التوائم الرقمية العالمية بمبلغ 6.5 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 125.7 مليار دولار بحلول عام 2030. هذا، ويُقدَّر وصول قيمة الميتافيرس إلى 112 مليار دولار على مستوى العالم بحلول عام 2030، ويتوقع أن تتجاوز هذا الرقم لتصل إلى 1 تريليون جنيه إسترليني، وهو ما يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.

وأشار التحليل إلى تنوع أسباب تفضيل المستخدمين للتجارب الافتراضية التي يزداد الطلب عليها، وهو ما يعبر عن وجود تغير في تفضيلات العملاء، وذلك يرجع إلى تحسين التعليم بتوفير تجارب تعليمية تفاعلية تُمكِّن الطلاب من الانغماس في محاكاة ثلاثية الأبعاد للدروس والتفاعل مع المواد التعليمية بشكل أكثر واقعية.