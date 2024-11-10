صحفي بارز يدعو الى هذا الامر الهام بشان سفر مسؤولين الى ايطاليا واسبانيا - أخبار كلمتك

صحفي بارز يدعو الى هذا الامر الهام بشان سفر مسؤولين الى ايطاليا واسبانيا - أخبار كلمتك

افعى تقضي على طفل بعمر الزهور(مؤلم) - أخبار كلمتك

افعى تقضي على طفل بعمر الزهور(مؤلم) - أخبار كلمتك

مستقبل وطن: الشائعات لن تُثني الدولة من استكمال بناء الجمهورية الجديدة - أخبار كلمتك

مستقبل وطن: الشائعات لن تُثني الدولة من استكمال بناء الجمهورية الجديدة - أخبار كلمتك

الإصلاح والنهضة: زيارة وزير الخارجية إلى بيروت رسالة دعم واضحة للشعب اللبناني - أخبار كلمتك

الإصلاح والنهضة: زيارة وزير الخارجية إلى بيروت رسالة دعم واضحة للشعب اللبناني - أخبار كلمتك

الوزير: التهديدات الأمنية للملاحة في البحر الأحمر أثرت على حركة المرور بقناة السويس - أخبار كلمتك

الوزير: التهديدات الأمنية للملاحة في البحر الأحمر أثرت على حركة المرور بقناة السويس - أخبار كلمتك

تليفزيون بريكس يستعرض جهود مصر للتوسع فى الاستثمار البيئي من أجل تعزيز إنتاج الطاقة - أخبار كلمتك

تليفزيون بريكس يستعرض جهود مصر للتوسع فى الاستثمار البيئي من أجل تعزيز إنتاج الطاقة - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد لسعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك المصرية - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد لسعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك المصرية - أخبار كلمتك

إراحة تريزيجيه ومرموش ومروان في مباراة كاب فيردي، ومشاركتهم أمام بتسوانا - أخبار كلمتك

إراحة تريزيجيه ومرموش ومروان في مباراة كاب فيردي، ومشاركتهم أمام بتسوانا - أخبار كلمتك

تدريب صباحي لمنتخب مصر باستاد الدفاع الجوي قبل السفر إلى كاب فيردي (صور) - أخبار كلمتك

تدريب صباحي لمنتخب مصر باستاد الدفاع الجوي قبل السفر إلى كاب فيردي (صور) - أخبار كلمتك

قضية التسريب الصوتي، النيابة تحقق مع حكم الفار في مباراة الزمالك والبنك الأهلي - أخبار كلمتك

قضية التسريب الصوتي، النيابة تحقق مع حكم الفار في مباراة الزمالك والبنك الأهلي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مباحثات مصرية ماليزية لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مباحثات مصرية ماليزية لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات اليوم - أخبار كلمتك

مباحثات مصرية ماليزية لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:34 صباحاً - يجرى أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا اليوم مباحثات مع كبار المسئولين المصريين حيث من المقرر أن يلتقيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات فضلًا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وترتبط مصر وماليزيا بعلاقات صداقة جيدة تمتد جذورها إلى القرن الماضي حيث تتبنى الدولتان العديد من وجهات النظر المشتركة على الصعيد الدولي وفي المحافل متعددة الأطراف.

كما أن الدولتين ضمن منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز والأمم المتحدة مما يدعم التعاون بين البلدين ويسهم في إيجاد حلول للمشكلات العالمية وإرساء قواعد مشتركة لدعم السلام العالمي.

كما تتطابق وجهات نظر مصر وماليزيا حول القضايا العالمية مثل حقوق الإنسان وقضايا البيئة وظاهرة الإرهاب وقضايا اللاجئين وإرساء الديمقراطية.

نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق