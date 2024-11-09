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محافظ القاهرة يستعرض تقريرًا بشأن تنظيم وفعاليات المنتدى الحضري العالمي - أخبار كلمتك

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محافظ القاهرة يستعرض تقريرًا بشأن تنظيم وفعاليات المنتدى الحضري العالمي - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يستعرض تقريرًا بشأن تنظيم وفعاليات المنتدى الحضري العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 06:35 مساءً - في إطار اجتماع مجلس المحافظين، عرض الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تقريرًا عن تنظيم فعاليات المنتدى الحضري العالمي.

واستعرض المحافظ الاستعدادات التي تم اتخاذها قبل انعقاد المنتدى، بما في ذلك تحسين الطرق المؤدية للمكان وتوفير وسائل الانتقال الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى تجهيز غرف عمليات لمتابعة المنتدى بشكل مستمر.

كما تحدث عن فعاليات أسبوع القاهرة الحضري، الذي تضمن ماراثون دراجات وحفل افتتاح "فراغ السوق الحضاري بمنطقة الأسمرات"، وهو مشروع يهدف لتحسين جودة الحياة لقاطني المنطقة.

 

وأشار إلى أن أسبوع القاهرة الحضري شهد أيضًا فعاليات مثل مؤتمر "جودة الحياة في المناطق العمرانية" وزيارة للعديد من المعالم الثقافية والسياحية مثل حديقة الأندلس وحديقة الأزهر وقرية الفواخير.

وأكد المحافظ على أهمية هذه الفعاليات في إظهار تجربة مصر في تحسين البيئة العمرانية والحضرية، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات مثل إدارة العاصمة وتطوير البنية التحتية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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