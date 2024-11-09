تعرف على أبرز مهام الوطنية للانتخابات استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - تعكف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي على القيام بدورها في توعية الناخبين وفقا لاختصاصات الهيئة في قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بدور فعال في توعية وتثقيف الناخبين بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات، وحقوقهم وواجباتهم، بالاستعانة بالمجالس القومية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية وكذلك وسائل وأجهزة الإعلام وغيرها.

وفي إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على الاضطلاع بدورها في توعية وتثقيف الناخبين بأهمية المشاركة الفاعلة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، ومد جسور التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني المعنية بالمشاركة الانتخابية وضمان حق الاقتراع، قامت الهيئة بإبرام عدد من بروتوكولات التعاون الفترة الماضية مع مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة ، وأبرزها:

بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان

أبرمت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتورة مشيرة خطاب، بروتوكول تعاون لتعزيز المشاركة المجتمعية في الاستحقاقات الانتخابية ورفع الوعي بأهميتها.

وثمّن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز الحريات العامة في مصر، وحرص المجلس على التعاون البنّاء مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أن الهيئة تؤمن بدور المؤسسات الوطنية في ترسيخ دعائم الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان.

من جانبها، قالت الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن المجلس القومي لحقوق الإنسان لمس حرصا كبيرا من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات على التعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات الدولية ذات الصلة، وتسهيل مشاركتهم في متابعة كافة مجريات العملية الانتخابية.

وأشارت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، يحرصان على أن تُجرى كافة الاستحقاقات الانتخابية في ظل مشاركة شعبية واسعة، لا سيما من فئة الشباب، وذلك من خلال عقد العديد من الفعاليات والندوات التثقيفية في الجامعات وغيرها من المنتديات الشبابية، وتبادل الآراء والأفكار معهم، توعية لهم بأهمية المشاركة الفاعلة حتى تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن الإرادة الشعبية، لافتة إلى أن الشباب المصري أصبح أكثر حماسا باتجاه المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بعدما أصبح أكثر يقينا بشفافية ونزاهة الانتخابات في مصر.

ومن جهته، أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن بروتوكول التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، يمثل خطوة بالغة الأهمية في سبيل رفع الوعي المجتمعي العام بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وهو الأمر الذي تحرص عليه الهيئة الوطنية للانتخابات، ويعدا من بين الأدوار الرئيسية والمهام الأصيلة الموكلة إليها بحكم القانون.

بروتوكول تعاون بين “التربية والتعليم ” و" الوطنية للانتخابات" لتعزيز ثقافة المشاركة في الانتخابات وتنمية الوعي الانتخابي لدى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور

و قام محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بتوقيع بروتوكول تعاون مع المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بهدف تعزيز ثقافة المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات لدى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وتفعيل برامج توعية وتثقيف الناخبين،

وأكد وزير التربية والتعليم أن الهدف من البروتوكول تعزيز وعي الطلاب بمعنى الديمقراطية والانتخابات، مؤكدًا على بذل كافة الجهود الممكنة ليؤتي هذا التعاون ثماره / مضيفًا أنه سيتم تعليم المعلمين كيفية تعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب، مما يمكنهم من فهم حقوقهم بشكل أفضل وكيفية المطالبة بها، وخلق بيئة تسمح للطلاب بالتعبير عن آراءهم ومناقشة قضايا حقوقهم السياسية، فضلا عن توفير منصات تسمح للمعلمين بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في توعية الطلاب بحقوقهم، مما يساعد في بناء مجتمع تعليمي مفعم بالنقاش الجيد حول حقوق الطلاب.

ومن جهته، أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن البرتوكول يستهدف التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوفير مواد توعوية وتدريبية حول أهمية المشاركة في الانتخابات وتنظيم محاكاة العملية الانتخابية داخل المدارس وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين الطلاب، وكذلك تثقيف أولياء الأمور سياسيًا وتحفيزهم على فتح حوارات مع أطفالهم حول الانتخابات وأهمية التصويت، كما سيتم إشراك المعلمين في دعم هذه الجهود من خلال دمج مفاهيم المواطنة الفاعلة في المناهج الدراسية بما يساهم في بناء جيل واع بقضايا الوطن ومشارك في صنع القرار.

دور هيئة البريد في إتمام العملية الانتخابية

كما وقعت الهيئة الوطنية للانتخابات بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد، والذي كان له الأثر البالغ في اتمام العملية الانتخابية علي اكمل وجه، بعد اختيار الهيئة القومية للبريد لنقل كافة مستلزمات العملية الانتخابية، نظرا لانتشارها الواسع ووجود فروع لها في جميع انحاء الجمهورية بالاضافة الي اسطول نقل لوجستي مجهزًا علي اعلي مستوي بأحدث الانظمة والوسائل التكنولوجية ومزودًا بأجهزة تتبع لمتابعة خطوط السير على مدار الساعة، وهو ما ساعد الهيئة الوطنية للانتخابات على نقل كافة اللوجستيات المطلوبة على مستوى الجمهورية في أقل وقت وبالسرعة والكفاءة المطلوبة.

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