الرياضة - 11:27 - ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بالمصنعية وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:27 - ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بالمصنعية وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

الجامعة البريطانية في مصر تشارك في مؤتمر قمة المناخ COP29 - أخبار كلمتك

الجامعة البريطانية في مصر تشارك في مؤتمر قمة المناخ COP29 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أم أمير المصري».. تفاصيل شخصية نيللي كريم في «صيف 67 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أم أمير المصري».. تفاصيل شخصية نيللي كريم في «صيف 67 - أخبار كلمتك

بلينكن: انخراط كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا يستدعي ردا حازما - أخبار كلمتك

بلينكن: انخراط كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا يستدعي ردا حازما - أخبار كلمتك

شحنة مساعدات لبيروت وإعادة المصريين، تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى لبنان - أخبار كلمتك

شحنة مساعدات لبيروت وإعادة المصريين، تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى لبنان - أخبار كلمتك

سفير مصر ببروكسل يبحث مع رئيسة البرلمان الأوروبي وقف إطلاق النار بغزة ولبنان - أخبار كلمتك

سفير مصر ببروكسل يبحث مع رئيسة البرلمان الأوروبي وقف إطلاق النار بغزة ولبنان - أخبار كلمتك

ياسمين صبري تواصل تصوير مشاهدها بأحداث "ضل حيطة" - أخبار كلمتك

ياسمين صبري تواصل تصوير مشاهدها بأحداث "ضل حيطة" - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي المديرة التنفيذية لوكالة "النيباد" - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي المديرة التنفيذية لوكالة "النيباد" - أخبار كلمتك

التضامن تكشف الفئات الممنوعة من حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

التضامن تكشف الفئات الممنوعة من حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

أمطار على جميع الأنحاء.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الأحد 9 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أمطار على جميع الأنحاء.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الأحد 9 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أمطار على جميع الأنحاء.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الأحد 9 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 05:40 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدا الأحد ، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وليلا وفى الصباح الباكر.

شبورة مائية

وأشارت الأرصاد إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة على جميع الانحاء، كما تظهر شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

طقس غدا

خريطة سقوط الأمطار غدا الأحد

أوضحت الأرصاد خريطة سقوط الأمطار غدا فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ولفتت إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على «حلايب - شلاتين» وشمال سيناء ومناطق من جنوب الوجه البحري تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح في مناطق السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فأشارت هيئة الأرصاد إلى أنها تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس

درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر غدا الأحد 9 نوفمبر 2024

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 16

العاصمة الإدارية 23 15

6 أكتوبر 24 15

بنهــــا 24 16

دمنهور 23 16

وادى النطرون 23 15

كفر الشيخ 23 17

المنصورة 23 17

الزقازيق 24 16

شبين الكوم 23 17

طنطا 24 16

دمياط 24 20

حالة الطقس

بورسعيد 24 21

الإسماعيلية 26 16

السويس 25 17

العريش 25 14

رفح 24 13

رأس سدر 25 21

نخل 23 12

كاترين 19 09

الطور 26 18

طابا 25 19

شرم الشيخ 31 22

الإسكندرية 22 17

العلمين 22 18

مطروح 21 17

السلوم 21 13

سيوة 24 13

رأس غارب 30 21

الغردقة 31 20

سفاجا 31 21

مرسى علم 31 21

شلاتين 30 21

حلايب 28 22

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 28 22

الفيوم 25 15

بني سويف 24 14

المنيا 25 15

أسيوط 25 14

سوهاج 26 16

قنا 29 17

الأقصر 29 16

أسوان 30 17

الوادى الجديد 28 15

أبوسمبل 30 15

اقرأ أيضاً
حالة الطقس في القاهرة اليوم السبت 9 نوفمبر 2024

حالة الطقس الآن.. الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من تساقط الأمطار

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق