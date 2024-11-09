الاستثمار السياحي بجمصة وتطوير شاطئها، تفاصيل لقاء مدبولي ومحافظ الدقهلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 05:39 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، باللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، لمتابعة عدد من الملفات التنموية والخدمية بالمحافظة.

جاء اللقاء في إطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ المشروعات القومية والمحلية، حيث تم استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت في مجالات متعددة، من بينها تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، فضلًا عن مناقشة جهود المحافظة في تحسين مستوى الخدمات العامة، مثل الرقابة على الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

المراكز التكنولوجية: تقديم الخدمات عبر الشباك الواحد



أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أهمية تحسين خدمات المراكز التكنولوجية بالمحافظة، حيث يتم تقديم الخدمات للمواطنين من خلال الشباك الواحد وسرعة معالجة طلبات التصالح.

ضبط الأسعار ومراقبة منظومة الخبز المدعم



أوضح المحافظ تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز لضبط الأسعار ومنع التلاعب، حيث يتم فرض غرامات على المخالفين لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة.

التقدم في تفعيل قانون المحال العامة



أعلن محافظ الدقهلية تجهيز 21 مركزًا لإصدار تراخيص المحال، مشيرًا إلى استقبال 6023 طلبًا منذ صدور اللائحة التنفيذية.

نجاح مبادرة "حياة كريمة": تنفيذ 98% من مشروعات المرحلة الأولى



استعرض المحافظ التقدم في مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة الدقهلية، حيث تم تنفيذ 98% من المرحلة الأولى، وتشمل 26 قرية، مع توفير الأراضي اللازمة للمرحلة الثانية.

لقاءات دورية لحل مشكلات المواطنين وتعزيز التواصل الإعلامي



ويعقد المحافظ لقاءً أسبوعيًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحل مشكلات المواطنين، بالإضافة إلى لقاءات شهرية مع الصحفيين لإبراز إنجازات المحافظة.

مبادرات التوعية البيئية والنظافة: المنصورة وجمصة أجمل بشبابها



أطلق المحافظ مبادرات توعية للحفاظ على نظافة البيئة، منها "المنصورة جميلة بشبابها" و"جمصة أجمل بشبابها"، بمشاركة الشباب في تنظيف الشوارع وزراعة الأشجار.

بداية جديدة لبناء الإنسان: خدمات شاملة بالمحافظة



أشاد المحافظ بمبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تتضمن تقديم خدمات صحية واجتماعية، ودورات تدريبية، وقوافل طبية، مع توفير فرص عمل ودعم الفئات المحتاجة.

جهود لتحسين الصورة الحضارية وإنشاء مواقف حضارية



أشار المحافظ إلى إزالة الإعلانات غير المرخصة وتنظيمها بشكل جمالي، مع إنشاء موقف حضاري يستوعب 500 سيارة خارج مدينة المنصورة لتقليل الازدحام.

الاستثمار الصناعي بجمصة: توسيع المنطقة الصناعية وجذب المستثمرين



ناقش المحافظ طلبات المستثمرين في المنطقة الصناعية بجمصة، مشيرًا إلى التنسيق لضم مساحات إضافية لتلبية الاحتياجات.

تنظيم استهلاك الكهرباء ومواجهة التعديات وقش الأرز



استعرض المحافظ جهود ترشيد استهلاك الكهرباء وإزالة التعديات، والتعامل مع قش الأرز عبر مواقع تجميع ومصانع تدوير المخلفات.

الاستثمار السياحي بجمصة وتطوير شاطئها



كشف المحافظ عن خطط لتطوير شاطئ مدينة جمصة بما يشمل منتجعات سياحية ونوادٍ اجتماعية، مما يعزز فرص الاستثمار السياحي.

دعم المشروعات المستقبلية: حديقة الحيوان وشجرة الدر



أوضح المحافظ أن خطة تطوير تشمل إعادة تأهيل حديقة الحيوان وحديقة شجرة الدر بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

تطوير المناطق العشوائية: مشروعات سكنية للمواطنين



استعرض المحافظ مشروع تطوير عواصم المحافظات، حيث تم تنفيذ 94% من مشروع "مساكن حي شرق"، والانتهاء من مشروع "مساكن الجلاء" لتسكين الأسر المتضررة.

تنفيذ الخطة الاستثمارية وتنمية الفرص الاستثمارية



أوضح المحافظ أن الخطة تشمل مشروعات في النقل، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية، مع تحديد 17 فرصة استثمارية جديدة بالمحافظة.

مبادرات إعادة التدوير وإدارة المخلفات الصلبة



استعرض المحافظ منظومة جمع المخلفات، مشيرًا إلى رفع كفاءة المعدات وإنشاء مصانع للتدوير ومدفن صحي للحد من التلوث.

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