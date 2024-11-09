الحق في الدواء يحذر من استخدام حقن علاج مرض السكر لإنقاص الوزن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 05:39 مساءً - قال المركز المصري للحق في الدواء إن منظمة الصحه العالمية أصدرت تحذيرا من استخدام حقن التخسيس بأسمائها العلمية المختلفة المخصصة للعلاج من مرض السكر من النوع الثاني يتم استخدامها لإنقاص الوزن



استخدام حقن علاج مرض السكر في التخسيس

واوضح أن الصحة العالمية أكدت أن استخدام حقن علاج السكر في التخسيس يؤدى إلى مشاكل صحية كبيرة في البرازيل والولايات المتحدة وإنجلترا ودول عربية وآسيوية، وحددت المنظمة الاسم العلمي سيمرجلوتيد التي تحمل اسم تجاري الاوزمبك المخصص للعلاج من مرض السكري النوع الثاني من اجل تخفيض مستويات السكر في الدم حيث يتم استخدام الحقنة تحت الجلد وقد ثبت بعد الاستخدامات المتعدده ان تكرار الاستخدام يؤدي لإنقاص الوزن مما دفع الجميع لشرائها

كما حذرت المنظمة من دواء مونجارو وساكسندا، كما اعلنت المنظمة ان هناك تزييفا للأدوية حدث في بعض البلدان مما أدى لوجود مشاكل صحية.



وأشار إلى انه في مصر علي مدار شهرين ماضيين استقبل المركز عدد من شكاوي المواطنين من أحد الأدوية التى تستخدم في صالات الجيم ومراكز التجميل حيث يتعامل فيها غير الأطباء واخرهم بمدينة المنصورة نتج عنها إصابة شاب في غيبوبه لمدة ١٣ يوما.



أهميه استخدام الأدوية تحت إشراف طبيب

وأكد الحق في الدواء أهمية استخدام الأدوية تحت إشراف طبيب يحدد طريقه الاستخدام كما يجب شراء الأدوية من المصدر الوحيد لبيعها وهو الصيدليات

وطالب بإصدار تشريع لتغليظ عقوبات تزييف الأدوية والاعلان عنها الذي يتم في عشرات من صفحات الإنترنت والفيديوهات ورغم وجود قانون ينظم الاعلانات الطبية منذ ٢٠١٧ لم تصدر له لائحة تنفيذيه لوقف التلاعب بصحة المواطنين.

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