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مدبولي يوجه المحافظين للاستعداد لموسم الشتاء ومواجهة الأمطار والسيول - أخبار كلمتك

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مدبولي يوجه المحافظين للاستعداد لموسم الشتاء ومواجهة الأمطار والسيول - أخبار كلمتك

مدبولي يوجه المحافظين للاستعداد لموسم الشتاء ومواجهة الأمطار والسيول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 05:39 مساءً - شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، على أهمية جاهزية جميع المحافظات لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الشتاء.

وأكد مدبولي أن على المحافظين اتخاذ الإجراءات الوقائية لتقليل التأثيرات المحتملة للأحوال الجوية.

وتضمنت التوجيهات ضرورة تطهير مصارف الأمطار ومخرّات السيول والتأكد من جاهزية المعدات اللازمة، بالإضافة إلى توفير العمالة المطلوبة للتعامل مع المواقف الطارئة. كما حث المحافظين على التركيز على المناطق الحيوية التي تتأثر بالأمطار، وتسهيل عملية المرور لضمان سلامة المواطنين.

وأكد مدبولي أن الاستعداد الجيد لموسم الشتاء هو مسؤولية أساسية تقع على عاتق المحافظين، داعيًا إلى تكثيف المتابعة والاستعداد للتعامل الفوري مع أي تطورات.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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