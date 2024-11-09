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المجمع الطبي للقوات المسلحة بالجلاء يستضيف الخبير العالمي «جيروستراوش» - أخبار كلمتك

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المجمع الطبي للقوات المسلحة بالجلاء يستضيف الخبير العالمي «جيروستراوش» - أخبار كلمتك

المجمع الطبي للقوات المسلحة بالجلاء يستضيف الخبير العالمي «جيروستراوش» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 03:05 مساءً - يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالجلاء، الخبير الألماني في جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة قاع الجمجمة، أستاذ دكتور جيروستراوش، خلال الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر 2024.

وتمثل الاستضافة فرصة للمرضى الذين يحتاجون إلى استشارات أو جراحات متخصصة في هذه المجالات الطبية الدقيقة، الذين عليهم التوجه للمجمع حتى 5 ديسمبر المقبل، للعرض على الخبير.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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