المجمع الطبي للقوات المسلحة بالجلاء يستضيف الخبير العالمي «جيروستراوش» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 03:05 مساءً - يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالجلاء، الخبير الألماني في جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة قاع الجمجمة، أستاذ دكتور جيروستراوش، خلال الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر 2024.

وتمثل الاستضافة فرصة للمرضى الذين يحتاجون إلى استشارات أو جراحات متخصصة في هذه المجالات الطبية الدقيقة، الذين عليهم التوجه للمجمع حتى 5 ديسمبر المقبل، للعرض على الخبير.