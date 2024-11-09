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الإسكان: استكمال رفع كفاءة وتأهيل روافع مياه الشرب بالقاهرة الجديدة - أخبار كلمتك

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الإسكان: استكمال رفع كفاءة وتأهيل روافع مياه الشرب بالقاهرة الجديدة - أخبار كلمتك

الإسكان: استكمال رفع كفاءة وتأهيل روافع مياه الشرب بالقاهرة الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 01:50 مساءً - أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم استكمال رفع كفاءة وتأهيل رافع مياه الشرب رقم 1 بالتسعين الجنوبي، ورافع المياه رقم 2 بالمستثمرين الجنوبية، ورافع المياه رقم 4 بالتجمع الأول، ورقم 5 بمنطقة الداون تاون بالتجمع الخامس، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة.

وقال الغيطي، في بيان اليوم السبت، إنه تم الوقوف على حالة الروافع من الطلمبات والخطوط وخزانات المياه، والتأكد من عدم وجود مشكلات تؤثر على جودة الخدمة المقدمة لسكان المدينة، وكذا التأكد من كفاءة وجاهزية المولدات الكهربائية واستعدادها للعمل ودخول الخدمة في أي طوارئ.

وأوضح أنه تم بالفعل الانتهاء من كافة أعمال تأهيل المباني وتنسيق الموقع والطرق والأرصفة، وكذلك الطلمبات والمحابس داخل روافع مياه الشرب، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة روافع المياه ومحطات الصرف الصحي بالمدينة، حيث يتم الآن العمل على استكمال تطوير ورفع كفاءة كامل روافع المياه ومحطات الصرف بالمدينة، لضمان تقديم أفضل خدمة لقاطني ومرتادي المدينة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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