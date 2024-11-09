مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة يستضيف خبيرًا عالميًّا في جراحة الأنف والأذن والحنجرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 01:17 مساءً - يستضيف مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة الدكتور جيروستراوش (ألمانى الجنسية) خبير جراحة الأنف والأذن والحنجرة وقاع الجمجمة في الفترة من 6 حتى 9 ديسمبر المقبل.

يستقبل المجمع الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يوميًّا وحتى 5/12/2024.

ويجري الاستعلام على الرقمين: 01012364844 – 01227000654

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