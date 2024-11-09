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مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة يستضيف خبيرًا عالميًّا في جراحة الأنف والأذن والحنجرة - أخبار كلمتك

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مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة يستضيف خبيرًا عالميًّا في جراحة الأنف والأذن والحنجرة - أخبار كلمتك

مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة يستضيف خبيرًا عالميًّا في جراحة الأنف والأذن والحنجرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 01:17 مساءً - يستضيف مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة  الدكتور جيروستراوش (ألمانى الجنسية) خبير جراحة الأنف والأذن والحنجرة وقاع الجمجمة في الفترة من 6  حتى 9 ديسمبر المقبل.

يستقبل المجمع الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يوميًّا وحتى 5/12/2024.

ويجري الاستعلام على الرقمين: 01012364844 – 01227000654

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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