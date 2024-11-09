محافظ الجيزة يعتمد حركة تنقلات وتكليفات لنواب رؤساء الأحياء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 01:17 مساءً - أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بحركة تنقلات محدودة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وأكد محافظ الجيزة أن الحركة تأتي في إطار توجهات الدولة بضخ دماء جديدة ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية وكذلك التدوير الوظيفي للاستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحركة استهدفت اختيار وتعيين القيادات وتصعيد المتميزين إلى جانب ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات وإحتياجات كل مرحلة موجها بضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والإستجابة الفورية لمطالب وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة ومتابعه تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.

وجاء قرار محافظ الجيزة بتكليف أحمد سيد امام نائب لرئيس حي بولاق الدكرور وسعيد محمد عبد الوهاب ومحمد جمال حسان نواب لرئيس حي الهرم وأبو بكر عبد الرحمن عبد الباري وصفوت محروص محمد نواب لرئيس حي الوراق وصابر علي أحمد نائب لرئيس حي العجوزة ورجب محمدين جودة نائب لرئيس حي المنيرة الغربية وأحمد حسين فؤاد نائب لرئيس حي إمبابة ومحمد حسين السيد نائب لرئيس حي جنوب الجيزة.

وشمل قرار المحافظ بتوزيع كلا من أسامة عبد العال لمركز ومدينة أوسيم ومحمد عبد الحكيم لحى العجوزة وأحمد محمود بدوي لمديرية الشباب والرياضة وأحمد سيد متولي لحى المنيرة الغربية وأشرف محمد علوان لمركز ومدينة منشأة القناطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.