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الخدمات البيطرية تشن حملات مكبرة على مراكز بيع الأدوية البيطرية واللقاحات - أخبار كلمتك

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الخدمات البيطرية تشن حملات مكبرة على مراكز بيع الأدوية البيطرية واللقاحات - أخبار كلمتك

الخدمات البيطرية تشن حملات مكبرة على مراكز بيع الأدوية البيطرية واللقاحات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 12:29 مساءً - السبت 09/نوفمبر/2024 - 12:27 م 11/9/2024 12:27:55 PM

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية
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 شنت مديريات الطب البيطري بالمحافظات حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية خلال شهر أكتوبر 2024 للكشف عن أي مخالفات متعلقة بتسجيل الأدوية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بشكل غير مطابق للمواصفات.
وصرح الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بأن هذه الحملات أسفرت عن التفتيش على 427 مركزًا، وتم ضبط 141 مركزًا مخالفًا، شملت مخالفات مثل العمل بدون ترخيص، ووجود أدوية محظورة، مما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية. وقد صدرت 32 قرارًا إداريًا لإغلاق العيادات والمراكز المخالفة بعدد 112 منشأة في عدة محافظات، منها: الدقهلية، الشرقية، الإسماعيلية، البحيرة، وسوهاج.


كما تم تحرير 16 محضرًا إداريًا و7 محاضر جنح ضد المخالفين في محافظات مختلفة، وتم تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد 6 مراكز بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بعد دراسة الحالة الأمنية من الجهات المختصة لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال تداول الأدوية البيطرية وحماية صحة الثروة الحيوانية.


تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تعزيز التنمية المستدامة للثروة الحيوانية، والاستمرار في تطوير وتطبيق أحدث الأساليب العلمية لتحسين الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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