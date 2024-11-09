وزير الري يبحث موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية لدى الجهات المختلفة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 12:26 مساءً - بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة ومسئولي الوحدة وأجهزة الشئون المالية والإدارية بالوزارة، موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية خلال الفترة الماضية لدى الجهات المختلفة، والرؤية المقترحة للنهوض بمنظومة التحصيل خلال المرحلة القادمة.

واستعرض الاجتماع ما تحقق خلال المرحلة الماضية في منظومة التحصيل ونسب تحصيل المستحقات لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب.

كما جرى استعراض إجراءات تحفيز مندوبي التحصيل والقائمين علي متابعه المنظومة التحصيلية، وكل من ساهم في النهوض بها طبقا لما تم إنجازه وتحصيله خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وأكد الوزير، حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة، خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات، مشددا على قيام الإدارات المركزية للموارد المائية والري التي حققت نسب تحصيلية متدنية بإبداء الأسباب وتذليل العقبات والدفع بدماء جديدة حريصة على بذل مزيد من الجهد وتحقيق نتائج إيجابية أعلى وتذليل أي تحديات تواجه زيادة معدلات التحصيل، وفي نفس الوقت تحفيز الإدارات التي نجحت في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مع العمل على رفع معدلات التحصيل من خلال التدريب التحويلي لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة.

وشدد وزير الري على أن هناك أهدافا عديدة بشأن زيادة معدلات التحصيل منها توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى للعاملين المتميزين بالوزارة طبقا للمنشور الوزاري رقم 3 لسنة 2023 والمعدل بالمنشور رقم 6 لسنة 2023، بالتزامن مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله، طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والري الجديد.

وأشار إلى أن زيادة الإيرادات تسهم بقوة في تحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب والمنظومة الصحية والتأمين علي جميع العاملين بالوزارة.

وزير الري يوجه بتطهير المصارف الزراعية استعدادا لموسم الأمطار والسيول

هاني سويلم: البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري

سعر الريال السعودي اليوم السبت 9 نوفمبر 2024.. بكام في البنوك والسوق السوداء؟