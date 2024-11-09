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رابط نتيجة وظيفة معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم - أخبار كلمتك

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رابط نتيجة وظيفة معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم - أخبار كلمتك

رابط نتيجة وظيفة معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 10:24 صباحاً - وظيفة معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم.. أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نتيجة وظيفة معلم مساعد مادة ضمن مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر بوابة الوظائف الحكومية، لذلك يرغب المتقدمين في معرفة خطوات الحصول على النتيجة وموعد فتح باب التظلمات.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، رابط نتيجة وظيفة معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــا.

وظائف معلم مساعد

نتيجة وظيفة معلم مساعد مادة في مسابقة وزارة التربية والتعليم

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إتاحة نتيجة وظيف معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن الاستعلام والحصول عليها يكون من خلال بوابة الوظائف الحكومية، وذلك للصفوف الابتدائية: «الرابع - الخامس - السادس»، لمواد اللغة العربية والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي.

وظائف معلم مساعد
مادة

رابط نتيجة وظيفة معلم مساعد مادة في مسابقة وزارة التربية والتعليم

وعلى المتقدمين الراغبين في الحصول على نتيجة وظيفة معلم مساعد مادة في مسابقة وزارة التربية والتعليم والاطلاع عليها، الدخول على بوابة الوظائف الحكومية وذلك من خلال الضغط هنــــــــــا.

خطوات الحصول على نتيجة وظيفة معلم مساعد

- زيارة بوابة الوظائف الحكومية، بالضغط هنـــــــا.

- الضغط على استعلام.

- كتابة الرقم القومي الخاص بك.

- إدخال رقم التقديم.

- وأخيرًا اضغط على استعلام.

مسابقة معلم مساعد

رابط الحصول على رقم التقدم

وأوضح الجهاز المركزي عبر منشور له على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن في حالة فقد المتقدم رقم التقدم الخاص به، يمكنه الاستعلام من حلال التواصل عبر الرابط التالي: اضغط هنـــــــــا، مع تحديد المسابقة والوظيفة المتقدم لها وإرسال صورة البطاقة من الوجهين حتى يتسنى للمختصين إرسال رقم الاستعلام.

وأوضح الجهاز، أنه يتم فتح باب التظلمات من اليوم التالي لإعلان النتيجة ويستمر لمدة أسبوعين، مشددًا على الراغبين في الحصول على النتيجة كتابة البيانات بالتفصيل، مشيرًا إلى أن الامتحانات عُقدت إلكترونيًا لضمان النزاهة والشفافية وفقا للمواصفات والمعايير الفنية للورقة الامتحانية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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