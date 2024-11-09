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المتحف المصري بالتحرير يعرض صورًا نادرة لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون - أخبار كلمتك

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المتحف المصري بالتحرير يعرض صورًا نادرة لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون - أخبار كلمتك

المتحف المصري بالتحرير يعرض صورًا نادرة لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 10:18 صباحاً - احتفل المتحف المصري بالتحرير، بالذكرى الـ 102 لاكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون بوادي الملوك بطيبة في الرابع من نوفمبر عام 1922، ذلك الحدث الذي احتل العناوين الرئيسية في الصحف والمجلات في كل أنحاء العالم حينها حيث صاحب ذلك ظهور التحف الذهبية وغيرها من القطع الفاخرة التي اكتشفت بالمقبرة والتي هي بمثابة أيقونة لمصر ولا يزال اكتشافها أحد أهم الاكتشافات الآثرية حتى الآن.

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الذكرى الـ 102 لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون


ويُعد الملك توت عنخ آمون أحد أهم وأشهر الملوك الذين حكموا مصر القديمة ونالوا شهرة عالمية كبيرة ليس فقط لأجل إنجازاته الحربية كما هو الحال مع الكثير من الملوك؛ وإنما للعديد من الاسباب الاخرى التى من أهمها اكتشاف مقبرته بوادى الملوك كاملة دون أن تتلف أو يتم سرقتها مثلما حدث مع الكثير من مقابر الملوك السابقين، لم يطلق عليه اسم توت عنخ آمون، عند الولادة لكنه سمي به من قبل كهنة آمون، بعد أن أعادهم للواجهة وأعاد عبادة الإله القديم آمون، والذى يعنى باللغة المصرية القديمة الصورة الحية للإله آمون.

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وتولى توت حكم البلاد ما بين عامي 1334 ق.م و1325 ق.م، وكان حينها فى التاسعة من عمره، واستمر فى الحكم حتى وفاته ما بين الـ 18 أو 19 عامًا؛ وكانت فترة حكمه هي فترة انتقالية في تاريخ مصر حيث جاء بعد آخناتون الذي حاول توحيد الآلهة، ولكنه أعاد عبادة الآلهة المتعددة مرة أخرى. 

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ولم يكن يعرف عنه شيء تقريبًا حيث لم يرد ذكر اسمه بشكل واضح نسبيًا فى قوائم الملوك الذين سبقوه حتى مثل هذا اليوم من عام 1922، حينما اكتشف السير هوارد كارتر (Howard Carter) عالم المصريات الانجليزي بمعاونة فريق من المصريين مقبرته الملكية بوادى الملوك بطيبة والتى تحمل رقم (KV62).

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وأحدث اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون حينها ضجة واسعة النطاق في العالم كله وأصبحت تلك المقبرة بوادى الملوك ذات شهرة عالمية لأنها المقبرة الملكية الوحيدة التي تم اكتشاف محتوياتها سليمة وكاملة نسبيًّا، وعلى الرغم من تواضعها فى الحجم والشكل النسبي إلا أنها  كانت تحوى آثار وكنوز لم يعثر على مثلها من قبل مما جعلته من أشهر الملوك بمقتنياته الجنائزية كما تميزت بالعديد من المقتنيات والأثاث الجنائزي الذهبي الذى وصل إلى 5 آلاف قطعة ذهبية مما جعل علماء الآثار يطلقون عليه اسم الملك الذهبي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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