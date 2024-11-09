أخطاء تؤدي لإضاءة لمبة التلاعب بعدادات الكهرباء مسبقة الدفع، وهذه طرق حلها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 10:01 صباحاً - السبت 09/نوفمبر/2024 - 09:49 ص 11/9/2024 9:49:44 AM

قد يفاجأ بعض المواطنين بإضاءة لمبة التلاعب في العدادات مسبقة الدفع، نتيجة توصيل وصلات مباشرة من العداد.

أخطاء تؤدي إلي إضاءة لمبة التلاعب العدادات مسبقة الدفع

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للتعامل مع العدادات مسبقة الدفع والإجراءات التي قد تؤدي إلي إضاءة لمبة التلاعب وهي كالتالي:

فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد

عمل وصلة "كوبري" على العداد لسرقة التيار

تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء

نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء

حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية

خطوات التعامل مع العدادات مسبقة الدفع

كما حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خطوات التعامل مع العدادات مسبقة الدفع وعدم تعرض أصحابها للغرامات وهي كالتالي:

الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبًا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب أو إبلاغ شركة الكهرباء مباشرة.

سيقوم مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.

بالنسبة العداد مسبوق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه.

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