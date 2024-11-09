منسق المنتدى الحضري العالمي: عرض التجربة الحضرية المصرية يساهم في جذب الاستثمارت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 09:42 صباحاً - أكد المنسق العام للمنتدى الحضري العالمي، السفير عاطف سالم، أن عرض التجربة الحضرية المصرية في المنتدى يساهم في جذب الاستثمارات إلى مصر، وإقامة استثمارات في الخارج أيضا، مبينا أنه تم عرض مدى التطور الحضري الذي شهدته الدولة خلال العشر سنوات الماضية.

وقال السفير عاطف سالم، في تصريح لقناة النيل للأخبار اليوم السبت، إنه تم عرض التجربة المصرية الحضرية على كافة المشاركين والحاضرين في الجلسات والحوارات من إنشاءات وإقامة مدن جديدة، منها العلمين والعاصمة الادارية والتطوير في العشوائيات مثل الأسمرات، وتطوير القاهرة الخديوية.

وأضاف المنسق العام أن الحكومة المصرية قامت بدور فعال ومجهود كبير بالتنسيق بين جميع الوزارات سواء النقل أو الصحة أو الدخلية، مشيرا إلى أن جميع الحاضرين، ومن بينهم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هابيتات أشادوا بالتنظيم.

وأوضح أن فاعليات المنتدى تناولت بالبحث والتدقيق كافة المشاكل المتعلقة بالتنمية الحضارية في العالم والداخل، حيث خرج المنتدى بتصورات نتيجة مخرجات اللجان والجلسات صيغت في بيان إعلان القاهرة للتنمية المستدامة والذي تناول عددا من النقاط يمكن الاستفادة بها في المستقبل.

وأوضح المنسق العام للمنتدى الحضري العالمي أن عدد الحضور في المنتدى لم يصل إلى هذا العدد في أي منتدى سابق، حيث تعدى عدد المشاركين 39 ألف شخصا من 182 دولة، وأن المنتدى احتوى حوالي 560 فاعلية سواء حوارات أو جلسات خاصة وموائد مستديرة تناولت جميع المشاكل المتعلقة بالتنمية الحضارية في العالم.

نائب محافظ أسيوط يشارك في المنتدى الحضري العالمي لاستعراض تجربة إعادة تأهيل المناطق الحضرية غير المخططة

وزير الخارجية يلتقي محافظة طوكيو على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي

وزير الخارجية يلتقي محافظة طوكيو على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي