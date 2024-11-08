الطائفة الإنجيلية توجه الشكر للأزهر والأوقاف: «دعما التعايش السلمي بمصر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:57 مساءً - قال القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على حرية العبادة، وأداء الدولة المصرية على أعلى مستوى في التعامل مع الأزمات الطائفية.

وأضاف أندريا زكي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، الأزهر والإفتاء والأوقاف لعبوا دورا مهما في التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين.

ووجه رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر الشكر للإمام الأكبر أحمد الطيب والدكتور شوقي علام المفتي السابق ووزيري الأوقاف السابق والحالي على دورهم في الخطاب الديني المستنير.

وأوضح القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية أن النظرة الغربية لمصر تغيرت بشأن التعامل مع الأطياف المسيحية بشكل إيجابي.