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أم تركت ابنتها وهي رضيعة.. حسام موافي يعلق (فيديو) - أخبار كلمتك

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أم تركت ابنتها وهي رضيعة.. حسام موافي يعلق (فيديو) - أخبار كلمتك

أم تركت ابنتها وهي رضيعة.. حسام موافي يعلق (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 07:46 مساءً - أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الأم والأب لهما منزلة كبيرة، لا يعرفهما الكثير إلا بعد وفاتهما.

وقال موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما»، والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إن الله تعالى ميز الأم والأب بمنزلة كبيرة، حيث قال عنهما في القرآن الكريم: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15).

وأوضح حسام موافي، أن الثواب والعقاب في معاملة الأبوين جزاء مؤجل، حيث ما يفعله الإنسان من معاملة وبر للوالدين أو عقوقهم ستكون معاملة.

وتعليقًا على واقعة ترك أم لابنتها الرضيعة، تابع أن الأمهات التي تترك أولادها في الصغر عقابهن مؤجل عند الله تعالى، وسوف تندم أي أم قصرت في تربية أولادها.

واختتم قائلا: يجب على الأبناء طاعة الوالدين، وأن يدركوا جيدا أن ما يفعله اليوم مع والده سيفعله أبنائه معه مستقبلا، خاصة الأم التي لها منزلة أعظم عند الله.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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