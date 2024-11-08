وزير السياحة يبحث مع غرفة التجارة المصرية البريطانية جذب الاستثمارات إلى مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 07:30 مساءً - اختتم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، زيارته للعاصمة البريطانية لندن، بلقاء مع المدير العام لغرفة التجارة المصرية البريطانية وعدد من ممثلي الغرفة، حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك لجذب مزيد من الاستثمارات السياحية لمصر والترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر.

وشارك اللقاء اليوم الجمعة، عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد محسن المشرف على المكتب السياحي في لندن والأسواق التابعة لها والمشرف المالي على السوق الصيني والأسواق التابعة لها، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

وشهد اللقاء استعراض فرص الاستثمار السياحي الموجودة في مصر وخاصة في المجال الفندقي، واستعراض ما تقدمة الدولة المصرية من حوافز لجذب مزيد من الاستثمارات ولاسيما السياحية، بالإضافة إلي بحث إمكانية تنظيم اجتماعات عبر الإنترنت بين أعضاء الغرفة والوزارة وعدد من المستثمرين مع ممثلي القطاع الخاص السياحي في مصر من مسئولي شركات سياحية ومنشآت فندقية لبحث وتعزيز التعاون لجذب مزيد من الاستثمارات في مجال السياحة.

كما تم التأكيد على أهمية استمرار التواصل الدوري بين الوزارة والغرفة ومشاركة مستجدات صناعة السياحة في مصر أولاً بأول، وعرض فرص الاستثمار السياحي المتاحة والترويج لها على المنصات الإعلامية والتواصل الاجتماعي المختلفة للغرفة.

وعلى هامش زيارته، عقد الوزير عدة لقاءات إعلامية مع عدد من ممثلي مجموعة من وسائل الإعلام البريطانية والدولية والعربية من صحف ووكالات أنباء والقنوات التليفزيونية، استعرض خلالها استراتيجية الوزارة الحالية، وأبرز مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق المستهدفة خلال العام الجاري، لافتاً إلي أنه من المتوقع أن تبلغ أعداد السائحين بنهاية العام الجاري 15.3 مليون سائح بزيادة قدرها 5% عن العام الماضي.

جدير بالذكر أن زيارة وزير السياحة والآثار، للعاصمة البريطانية لندن، جاءت للمشاركة في المعرض السياحي الدولي (بورصة لندن الدولية للسياحة) WTM London 2024 (World Travel Market ) في دورته الــ 43.