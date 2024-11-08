التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 21.3% ارتفاعا بقيمة العجز في الميزان التجاري لشهر أغسطس 2024 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 21.3% ارتفاعا بقيمة العجز في الميزان التجاري لشهر أغسطس 2024 - أخبار كلمتك

خالد فتحي يعلن قائمته في انتخابات اتحاد كرة اليد - أخبار كلمتك

خالد فتحي يعلن قائمته في انتخابات اتحاد كرة اليد - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التوقف الدولي - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التوقف الدولي - أخبار كلمتك

موعد ومكان عزاء شقيقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

موعد ومكان عزاء شقيقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

باحث مصري يفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشبان بالوطن العربي - أخبار كلمتك

باحث مصري يفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشبان بالوطن العربي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - وصول طائرة مساعدات مصرية إلى مطار رفيق الحريري في إطار الجسر الجوي لدعم لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - وصول طائرة مساعدات مصرية إلى مطار رفيق الحريري في إطار الجسر الجوي لدعم لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - تقرير عالمي.. مصر تدخل قائمة أكثر 10 دول إنتاجا لـ «الأمونيا» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - تقرير عالمي.. مصر تدخل قائمة أكثر 10 دول إنتاجا لـ «الأمونيا» - أخبار كلمتك

تراجع كبير، حركة الجنيه الذهب خلال أسبوع - أخبار كلمتك

تراجع كبير، حركة الجنيه الذهب خلال أسبوع - أخبار كلمتك

البنك المركزي يحصد المراكز الأولى في الأمن السيبراني للدول العربية منظمة التعاون الإسلامي - أخبار كلمتك

البنك المركزي يحصد المراكز الأولى في الأمن السيبراني للدول العربية منظمة التعاون الإسلامي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

محافظ القاهرة: الحكومة اتجهت إلى التوسع الأفقى بدلًا من الرأسي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محافظ القاهرة: الحكومة اتجهت إلى التوسع الأفقى بدلًا من الرأسي - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة: الحكومة اتجهت إلى التوسع الأفقى بدلًا من الرأسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:51 مساءً - شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جلسة نقاشية بين عدد من المحافظين والعُمد من بينهم عمدة كواليماني سيتي بموزمبيق لمناقشة إيجاد حلول ووضع استراتيجيات يمكن تطبيقها وتعميمها لمواجهة التحديات التى تواجه المدن سواء على المستوى المحلى أو الدولي كما شارك فى المناقشات عبر الفيديوكونفرانس عمدة بريستول السابق، وعمدة أثينا.

وأكد محافظ القاهرة أن الحكومة المصرية اتجهت إلى التوسع الأفقى بدلًا من التوسع الرأسي خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة، وجاري حاليًا عمل مخطط استراتيجي بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني، كما تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ العديد من المدن الذكية حول القاهرة مثل العاصمة الإدارية.

 
وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تعتمد على التكنولوجيا فى توفير المعلومات لاتخاذ القرارات الصحيحة،  مشيرًا لوجود مركز لمعلومات شبكات المرافق تنتشر فروعه فى كافة أنحاء القاهرة لتوفير معلومات وخرائط تفصيلية لشبكات المرافق بالعاصمة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تعتمد على التكنولوجيا لتحقيق رضا المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالأحياء، كما تم تنفيذ مراكز خدمات مجمعة في بعض الاماكن لتنفيذ كافة الخدمات للمواطنين. 

وأضاف محافظ القاهرة أن تمويل المشروعات القومية بالقاهرة يتم من خلال الحكومة المركزية مع إشراك القطاع الخاص فى التنفيذ، حيث تشارك الشركات الخاصة في تنفيذ المشروعات الكبرى، كما يتم حاليًا تطبيق نموذج التنمية بالمشاركة مع القطاع الخاص فى عزبة الأمل بالهجانة. 

وأشار الدكتور إبراهيم صابر أن المحافظة تعمل على تحويل الأماكن الأثرية بالعاصمة إلى متاحف مفتوحة، واستثمارها سياحيًا كما حدث فى القلعة والحسين، مضيفًا أن رؤيته في القاهرة هو العمل على استمرار القاهرة مدينة  قديمة حديثة مستدامة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق