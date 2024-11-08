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رئيس مجلس الشيوخ يعرب عن بالغ تقديره لمواقف صربيا الداعمة للقضايا المصرية في المحافل الدولية - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس الشيوخ يعرب عن بالغ تقديره لمواقف صربيا الداعمة للقضايا المصرية في المحافل الدولية - أخبار كلمتك

رئيس مجلس الشيوخ يعرب عن بالغ تقديره لمواقف صربيا الداعمة للقضايا المصرية في المحافل الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:31 مساءً - أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقدير المجلس وأعضائه لمواقف جمهورية صربيا الداعمة للقضايا المصرية في المحافل الدولية، ومنها دعم المرشح المصري خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة "اليونسكو"، لافتاً إلى أن ذلك يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

كما أعرب رئيس مجلس الشيوخ - خلال لقائه بوزير الخارجية الصربي مارك ديجوريتش اليوم /الجمعة/ - عن خالص تعازيه والوفد المرافق له، للدولة الصربية حكومة وشعباً في ضحايا إنهيار إحدى محطات القطارات، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحاياً.. متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه.. رحب وزير الخارجية الصربي مارك ديجوريتش، بوفد مجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.. مؤكداً حرص وزارة الخارجية الصربية على تطوير العلاقات بين البلدين والتنسيق المستمر بينهما في مواجهة المواقف والتحديات الدولية بما يخدم مصالح الشعبين.

حضر اللقاء المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، إلى جانب النواب حسين خضير وناجح جلال وسها سعيد، بالإضافة إلى سفير مصر بصربيا باسل صلاح.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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