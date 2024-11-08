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رئيس صربيا يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق - أخبار كلمتك

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رئيس صربيا يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق - أخبار كلمتك

رئيس صربيا يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - استقبل الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، اليوم الجمعة، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والوفد المرافق له، في مقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة الصربية بلجراد

رحب فوتشيتش، بالمستشار عبد الرازق، معربا له عن سعادته بالزيارة التي يقوم بها وفد مجلس الشيوخ المصرى لصربيا، متطلعا لأن تسهم هذه الزيارة الهامة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في جميع المجالات، لافتا إلى اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تربطه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

واأشاد الرئيس الصربي بما تشهده مصر من إنجازات في ظل حكم الرئيس السيسي، مؤكدا أن العاصمة الإدارية الي يتم إنشاؤها هي عمل عملاق سينقل مصر نقلة جديدة، مشددا على أنه لولا أنه رأي بنفسه حجم الأعمال إلتي تجري فيها فما كان ليصدق ما يقال عنها.

وطالب الرئيس الصربي، رجال الأعمال المصريين بالاستثمار في صربيا خاصة في المجالات الواعدة بها كالطاقة والعقارات، مشيرًا إلى وجود اتفاقيات تعاون ثنائي بين مصر وصربيا، مؤكدا استعداده لاستقبال المستثمرين المصريين بنفسه.

من جانبه أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن سعادته بحفاوة الاستقبال التى لقيها الوفد المصري، مؤكدا حرص مجلس الشيوخ المصرى على تدعيم أواصر التعاون المصري الصربي على جميع الأصعدة تحقيقا لمصالح الشعبين الصديقين.

وثمن المستشار "عبد الرازق" الموقف الصربي تجاه غزة، مؤكداً انه موقف مشرف، كما أعرب عن تطلعه لزيادة الاستثمارات بين مصر وصربيا، مشدداً على ضرورة تسهيل إجراءات التنقل بين البلدين عبر خطوط طيران مباشرة بين القاهرة وبلجراد وهو ما سينعكس بالإيجاب على حركة السياحة وزيادة الاستثمار.

حضر اللقاء المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إلى جانب النواب حسين خضير، ناجح جلال، وسها سعيد و سفير مصر بصربيا باسل صلاح.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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