موعد ومكان عزاء شقيقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

موعد ومكان عزاء شقيقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

باحث مصري يفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشبان بالوطن العربي - أخبار كلمتك

باحث مصري يفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشبان بالوطن العربي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - وصول طائرة مساعدات مصرية إلى مطار رفيق الحريري في إطار الجسر الجوي لدعم لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - وصول طائرة مساعدات مصرية إلى مطار رفيق الحريري في إطار الجسر الجوي لدعم لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - تقرير عالمي.. مصر تدخل قائمة أكثر 10 دول إنتاجا لـ «الأمونيا» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - تقرير عالمي.. مصر تدخل قائمة أكثر 10 دول إنتاجا لـ «الأمونيا» - أخبار كلمتك

تراجع كبير، حركة الجنيه الذهب خلال أسبوع - أخبار كلمتك

تراجع كبير، حركة الجنيه الذهب خلال أسبوع - أخبار كلمتك

البنك المركزي يحصد المراكز الأولى في الأمن السيبراني للدول العربية منظمة التعاون الإسلامي - أخبار كلمتك

البنك المركزي يحصد المراكز الأولى في الأمن السيبراني للدول العربية منظمة التعاون الإسلامي - أخبار كلمتك

مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة امرأة من هذا الأمر في مدينة تعز - أخبار كلمتك

مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة امرأة من هذا الأمر في مدينة تعز - أخبار كلمتك

مقتل جندي من قوات النخبة الحضرمية في هجوم غادر بحضرموت - أخبار كلمتك

مقتل جندي من قوات النخبة الحضرمية في هجوم غادر بحضرموت - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:54 - «خاص وحكومي».. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:54 - «خاص وحكومي».. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية - أخبار كلمتك

وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

«معلومات الوزراء» يرصد عدد الطلاب بمبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«معلومات الوزراء» يرصد عدد الطلاب بمبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم - أخبار كلمتك

«معلومات الوزراء» يرصد عدد الطلاب بمبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 12:24 مساءً -  نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة، إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (3 ملايين و994 ألف طالب بالمدارس الابتدائية تم فحصهم ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المكبر عن “الأنيميا والسمنة والتقزم”).

وأعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 3 ملايين و994 ألفًا و38 طالبًا بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها العام الدراسي الحالي يوم 29 سبتمبر 2024 وحتى اليوم، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.

 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشيرًا إلى أن المبادرة مستمرة في العمل طوال العام الدراسي بجميع محافظات الجمهورية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق