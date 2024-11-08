نصائح هامة من الكهرباء قبل شراء السخانات الكهربائية والتوفير فى الفاتورة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:41 صباحاً - الجمعة 08/نوفمبر/2024 - 10:23 ص 11/8/2024 10:23:01 AM

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين قبل شراء السخانات الكهربائية، وذلك تزامنا مع دخول فصل الشتاء، وذلك بما يضمن التوفير في فاتورة الكهرباء الشهرية وترشيد الاستهلاك.



نصائح الكهرباء لشراء السخانات الكهربائية

وتضمنت النصائح التي قدرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين كالتالي:

أن تكون سعة السخان مناسبة لاستخدام أفراد الأسرة.

التأكد إن خزان السخان يكون معزول جيدا، حتي يستطيع الاحتفاظ بدرجة حرارة المياه لأطول فترة ممكنة بعد الفصل.

التأكد من وجود طبقة من الزجاج أو البورسلين داخل الخزان لحمايته من الصدأ.

كما قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عددًا من النصائح للتحكم في استهلاك السخان الكهربائي، وذلك تزامنًا مع دخول فصل الشتاء وزيادة الاعتماد على سخانات المياه، مما يؤدي الي الترشيد في استهلاك الفاتورة الشهرية للكهرباء.

نصائح التحكم في استهلاك السخان الكهربائي

وتضمنت النصائح التي قدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين التالي:

يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة ويعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة ويعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة. تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

عند شراء سخان جديد، يفضل شراء السخان عالي الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة بطاقة كفاءة الطاقة.

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