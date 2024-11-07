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متحدث الحكومة: سنجني ثمار عملية الإصلاح الاقتصادي مستقبلا (فيديو) - أخبار كلمتك

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متحدث الحكومة: سنجني ثمار عملية الإصلاح الاقتصادي مستقبلا (فيديو) - أخبار كلمتك

متحدث الحكومة: سنجني ثمار عملية الإصلاح الاقتصادي مستقبلا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 08:58 مساءً - قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك توجيها رئاسيا تم نقله لوفد صندوق النقد الدولي خلال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بعدم إضافة أي أعباء جديدة على كاهل المواطنين.

 

مستهدفات برنامج صندوق النقد

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": خلال المراجعة الرابعة لـصندوق النقد الدولي سيتم متابعة ما تم تنفيذه من إصلاحات وما سيتم تنفيذه من مستهدفات، مع مراعاة عدم الإثقال على كاهل المواطنين بإضافة أعباء جديدة، إلي جانب مراجعة تواريخ تنفيذ مستهدفات الإصلاح.

اسعار المواد البترولية

ولفت متحدث الحكومة، إلي أنه لن يتم الإعلان عن قرار تحريك أسعار المواد البترولية إلا بعد 6 أشهر.
 

وائل النحاس: سياسات صندوق النقد ستؤدى لمزيد من إفقار المصريين.. والضغوط الاقتصادية وصلت لمرحلة لا تطاق (حوار)

الحكومة: لن يتم فرض أعباء جديدة على المواطنين بسبب صندوق النقد

ثمار الاصلاح الاقتصادي

وتابع: سنجني ثمار عملية الإصلاح الاقتصادي مستقبلا، ومستمرون في تحقيق المستهدفات الخاصة برفع معدلات النمو الاقتصادي وخفض الدين الخارجي.
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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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