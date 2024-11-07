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خالد عطوة رئيسا لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية - أخبار كلمتك

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خالد عطوة رئيسا لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية - أخبار كلمتك

خالد عطوة رئيسا لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 04:36 مساءً - أصدر المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بتكليف خالد عطوة، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية والعضو المنتدب التنفيذي لها، خلفًا للمهندس إبراهيم فوزي، الذي تم توجيه الشكر له على جهوده خلال الفترة الماضية.

خالد عطوة - القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية والعضو المنتدب التنفيذي لها

جدير بالذكر أن خالد عطوة كان يشغل منصب مساعد رئيس قطاع الشئون التجارية للمحطات بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ثم مستشاراً لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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