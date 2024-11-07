عصام عبد الفتاح: تسريب محمد عادل كارثي ولم يحدث في العالم من قبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:42 صباحاً - تحدث عصام عبد الفتاح الخبير التحكيمي، عن أزمة مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عصام عبد الفتاح في مداخلة عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"التسريب خطير للغاية ولجوء محمد عادل للنيابة سوف يظهر الحقائق".

وأضاف:"التسريب هذا كارثي، ولم يحدث من قبل في العالم، تقنية الفيديو في مصر غير الإمارات، الأمر مختلف للغاية لكن المشكلة هنا هي أننا نستخدم أقل التقنيات للحكام".

واختتم حديثه قائلًا:"لدينا مشكلة كبيرة مع التحكيم، الخبراء الأجانب رجعوا التحكيم المصري 20 سنة إلى الوراء، وفي النهاية أعلنت بشكل قاطع عدم العودة إلى لجنة الحكام".