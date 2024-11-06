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مباحثات مصرية أردنية لدعم وزيادة التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز - أخبار كلمتك

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مباحثات مصرية أردنية لدعم وزيادة التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز - أخبار كلمتك

مباحثات مصرية أردنية لدعم وزيادة التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:26 مساءً - عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول "أديبك 2024".

وتناول اللقاء بحث دعم وزيادة التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية، والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة السابقة، والعمل على الاستفادة من البنية التحتية وتطويرها في البلدين سواء في أنشطة الغاز أو في نشاط التعدين.

ومن جانبه استعرض الوزير الأردني أنشطة الشركات المصرية العاملة في الأردن لافتًا إلى أهمية الشراكة المصرية الأردنية ولا سيما في مجال الغاز الطبيعي. وأوضح المهندس كريم بدوي استعداد مصر لتقديم خبراتها للأردن في كافة أنشطة البترول والغاز والتعدين.

وشهد اللقاء اهتمام مشترك من الجانبين لتعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال من خلال الاستخدام المشترك للبنية التحتية والتسهيلات لدى الجانبين وذلك لتأمين إمداد الغاز لكلا البلدين.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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