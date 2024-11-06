الحكومة: لن يتم فرض أعباء جديدة على المواطنين بسبب صندوق النقد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:26 مساءً - قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: لن يتم فرض أي أعباء جديدة على المواطنين بسبب صندوق النقد الدولي.

أسعار المواد البترولية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: أنه لن يتم زيادة أسعار المواد البترولية قبل 6 أشهر وسيتم مراجعة توقيتات تطبيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

إعلان المراجعة الرابعة لصندوق النقد

ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومديرة صندوق النقد ووفد الصندوق عقب انتهاء المراجعة الرابعة.

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بالمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.. مدبولي: لن نضيف أعباء إضافية على المواطنين.. نستهدف تجاوز الـ 4% على الأقل كمعدل نمو.. ونجحنا في تحقيق معجزة في التنمية مدبولي: لن يكون هناك تعويم للجنيه، ومصر أصبح لديها سعر صرف مرن



ضبط أسعار السلع والتضخم

وأشار إلى أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في ضبط معدل التضخم وستعمل الفترة المقبلة على ضبط أسعار السلع بالأسواق.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.