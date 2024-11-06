التفاصيل الكاملة لأسعار برامج الحج السياحي ومبالغ جدية الحجز بالموسم الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:09 مساءً - انتهت اللجنة العليا للحج والعمرة من صياغة ضوابط الحج السياحي للموسم الجديد وسيتم رفعها إلي شريف فتحي وزير السياحة والآثار لاعتمادها استعدادا لفتح الباب أمام شركات السياحة الراغبة في العمل بموسم الحج السياحي.

حصة شركات السياحة من تأشيرات الحج للموسم الجديد

وأكد أحمد وحيد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن شركات السياحة ستحصل على الحصة الكاملة للتأشيرات المخصصة للحج السياحي لموسم 1446هـ بإجمالي 36 ألف تأشيرة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للحج والعمرة استقرت على الإبقاء على المستويات السابقة لتقسيمات الحج وهي الاقتصادي والبري والحج المميزة 5 نجوم.

برامج الحج السياحي للموسم الجديد

وأضاف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن اللجنة العليا للحج والعمرة استقرت أيضا على الإبقاء على مبالغ جدية حجز برامج الحج للمسافرين كما هي من الموسم الماضي، حيث ستصل المبالغ المطلوبة لحجز برامج الحج للمستوى البري والاقتصادي إلى 20 ألف جنيه، وتصل إلى 60 ألف جنيه للمستوى 5 نجوم.

أسعار برامج الحج السياحي للموسم الجديد

من جانبها قالت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن أسعار برامج الحج السياحي الجديد بالضوابط التي تم رفعها إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار بدون حساب أسعار تذاكر السفر تتضمن التالي:

- الحج البرى بدون تحسين إقامة بمكة بفنادق أو عمائر سكنية وحتى مسافة 3 كيلو متر من الحرم المكي بسعر 225 ألف جنيه.

- الحج البري تحسين 5 نجوم بسعر 243 ألفا.

- الحج البري موسم كامل إقامة بفنادق مكة وحتى 1750 مترا من الحرم المكي بسعر 260 ألف جنيه.

- الحج الاقتصادي طيران بدون تحسين بسعر 250 ألف جنيه.

- الحج الاقتصادي طيران تحسين سكن 5 نجوم بسعر 268 ألف جنيه.

- الحج الاقتصادى طيران موسم كامل إقامة بفنادق لا تبعد عن الحرم المكى أكثر من 1750 مترا بسعر 295 ألف جنيه.

- برامج حج 5 نجوم صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 مترا من الحرم المكي بسعر 580 ألف جنيه.

- برامج حج 5 نجوم صف ثاني على الحرم المكي من 250 وحتى 1250 متر بسعر 520 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.