مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي ويبحث عددا من الموضوعات الهامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:48 مساءً - ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، اجتماع المجلس، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية وغيرها على أجندة الحكومة، إضافة لاستعراض سبل تنفيذ التكليفات الرئاسية الموكلة للحكومة بالشكل الأمثل وفي توقيتات مناسبة.

ويبحث مجلس الوزراء، خلال الاجتماع عددا من الموضوعات ومنها آخر تطورات انعقاد المنتدى الحضري العالمى بالقاهرة بجانب متابعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم، والاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بجانب متابعة ضبط حركة الأسواق، وتوافر السلع الغذائية، واستكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوي محافظات الجمهورية، إضافة إلى ملفات زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية ورعاية المواطنين الأكثر احتياجًا وأيضا ملفات تطوير التعليم والصحة، إضافة إلى التنمية الشاملة والاستثمارات وزيادة الصادرات وتوطين الصناعات ضمن مخطط ورؤية مصر 2030

كما يتابع المجلس أيضا ما تم من إجراءات سابقة بشأن ملفات الاستثمار والصناعة والتصدير وزيادة الرقعة الزراعة وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين ومظلة الضمان الاجتماعي والملف الضريبي، وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.