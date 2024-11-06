وزير السياحة والآثار يتفقد الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:48 مساءً - تفقد شريف فتحي وزير السياحة والأثار، الجناح المصري المُشارك في المعرض السياحي الدولي «بورصة لندن الدولية للسياحة» WTM 2024 في دورته الـ 43.

والتقى وزير السياحة والآثار، بكافة العارضين المصريين المشاركين به، حيث استمع إلى حجم أعمالهم بالنسبة للحركة السياحة الوافدة لمصر ومعدلات الحجوزات خلال الفترة المقبلة، بجانب الاستماع لرؤيتهم ومقترحاتهم لزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة ومن السوق البريطاني بصفة خاصة، وكذلك للترويج السياحي لمصر وللمنتجات السياحية المتنوعة الموجودة بها ليصبح المقصد السياحي المصري الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.

ومن المقرر أن يقوم وزير السياحة والآثار خلال هذه الزيارة بعقد مجموعة واسعة من اللقاءات الرسمية مع نظرائه من الدول العربية والأوروبية، بالإضافة إلى مجموعة من الاجتماعات المهنية مع منظمي الرحلات وشركات الطيران بالسوق البريطاني، بجانب عقد مؤتمر صحفي وعدد من اللقاءات الإعلامية والصحفية، وكذلك المشاركة في فعاليات القمة الوزارية التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة للسياحة بالتعاون مع مجلس السفر والسياحة العالمي الـ WTTC.