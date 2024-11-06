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بروتوكول تعاون بين القاهرة ومدينة تيرانا الألبانية لتعزيز التعاون التجاري - أخبار كلمتك

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بروتوكول تعاون بين القاهرة ومدينة تيرانا الألبانية لتعزيز التعاون التجاري - أخبار كلمتك

بروتوكول تعاون بين القاهرة ومدينة تيرانا الألبانية لتعزيز التعاون التجاري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:34 صباحاً - وقع د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وإريون فيليأى عمدة مدينة تيرانا عاصمة جمهورية ألبانيا بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة،  ومدينة تيرانا وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضرى العالمى.

 


ويتضمن البروتوكول تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والثقافى بين القاهرة وتيرانا من خلال الغرف التجارية، وتنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية في كلا البلدين،  وتعزيز التعاون الأكاديمي من خلال تبادل الطلاب والمدرسين،  وتوفير التدريب للباحثين والأكاديميين وطلبة الدكتوراة من الجامعات والمراكز البحثية في كلٍ من القاهرة وتيرانا.
شهد حفل التوقيع سفير ألبانيا بالقاهرة وعدد من أعضاء وفد دولة ألبانيا المشارك بالمنتدى الحضرى العالمى.


ويشهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة الاحتفالية التى تنظمها محافظة القاهرة للمشاركين بالمنتدى الحضرى العالمى بحديقة الأزهر مساء اليوم، ضمن فعاليات المدينة  المقامة على هامش استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي.

وستتضمن الاحتفالية معرضًا للحرف التراثية،  وفقرات فنية فولكلورية، وسيتم تقديم المأكولات الشعبية لضيوف المنتدى والحضور بالمجان للتعرف على الثقافة المصرية.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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