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بدوي يعقد جلسة مباحثات مع أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) - أخبار كلمتك

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بدوي يعقد جلسة مباحثات مع أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) - أخبار كلمتك

بدوي يعقد جلسة مباحثات مع أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:16 صباحاً - عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).


وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين قطاع البترول ومنظمة أوبك، وبحث الرؤى المشتركة فيما يتعلق بدور الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي في ظل التوجهات العالمية للتحول الطاقي، وأهمية التحول الطاقي العادل والتدريجي وفقًا للظروف الاقتصادية لكل دولة. كما تم بحث التعاون في مجال تبادل الخبرات فيما يتعلق بدراسات وتحليل أوضاع سوق البترول العالمي وتوقعات الأسعار.


وأشاد المهندس كريم بدوي بالدور المهم الذي تلعبه منظمة أوبك منذ نشأتها لضمان استقرار أسواق البترول وتوازنها، على الرغم من التحديات والأحداث العالمية المتلاحقة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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