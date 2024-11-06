بدوي يعقد جلسة مباحثات مع أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:16 صباحاً - عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).



وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين قطاع البترول ومنظمة أوبك، وبحث الرؤى المشتركة فيما يتعلق بدور الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي في ظل التوجهات العالمية للتحول الطاقي، وأهمية التحول الطاقي العادل والتدريجي وفقًا للظروف الاقتصادية لكل دولة. كما تم بحث التعاون في مجال تبادل الخبرات فيما يتعلق بدراسات وتحليل أوضاع سوق البترول العالمي وتوقعات الأسعار.



وأشاد المهندس كريم بدوي بالدور المهم الذي تلعبه منظمة أوبك منذ نشأتها لضمان استقرار أسواق البترول وتوازنها، على الرغم من التحديات والأحداث العالمية المتلاحقة.

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