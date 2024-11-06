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إرسال إنذارات الغياب، تعليمات عاجلة من مدير تعليم الجيزة للمدارس - أخبار كلمتك

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إرسال إنذارات الغياب، تعليمات عاجلة من مدير تعليم الجيزة للمدارس - أخبار كلمتك

إرسال إنذارات الغياب، تعليمات عاجلة من مدير تعليم الجيزة للمدارس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:44 صباحاً - تفقد صباح اليوم سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يرافقه محمد حفني مدير إدارة المتابعة بالمديرية سير العملية التعليمية بإدارة العمرانية التعليمية، وذلك في ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومعالي محافظ الجيزة.

كما تفقد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مدارس (هدى شعراوي الإعدادية بنات، أحمد عرابي الثانوية بنات، الشهيد الرائد أحمد جمال الفقي الابتدائية، أحمد زويل الرسمية للغات، ومصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات).

وتابع: الفصول الدراسية ومستوى الطلاب العلمي فى القراءة والكتابة ومدى اهتمام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية، وتابع الكثافات الطلابية داخل الفصول والمكتبة، وعدم وجود عجز في أعداد المعلمين والنظافة العامة بالمدارس والمعامل والحمامات والفناء.

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وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ضرورة تقليل الكثافات عن ٤٩ طالب وطالبة، والتنبيه على استمرار النظافة العامة بالمدارس والفناء ودورات المياه وتعقيمها بشكل يومى حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

 كما شدد على حصر نسب الغياب، وتطبيق لائحة الانضباط على الطلاب المتأخرين وحل مشكلة الكثافات ونزول لجان متابعات يوميا، وكذلك التنبيه على تفعيل الإشراف اليومي وخاصة وقت دخول الطلاب وصعودهم ونزولهم السلالم،  والتنبيه مشددًا على عدم ترك أي فصل دون معلم وعدم تواجد المدرسين بفناء المدرسة، وضرورة مطابقة جدول الحصص بالواقع الفعلي داخل الفصول، والتنبيه على المعلمين بضرورة تصحيح التقييمات يوميا، وعمل كشف للطلاب ضعاف القراءة والكتابة وكيفية عمل ورش ومتابعة يومية لهم والاهتمام بهم.

وأكد على تأمين الشاشات بمدارس التعليم الثانوي، وإرسال إنذارات لإبلاغ أولياء الأمور بغياب أبنائهم ومتابعتهم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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