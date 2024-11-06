حقيقة تدريس مادة التربية الأخلاقية لطلاب الثانوية العامة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:37 صباحاً - كشف محمد الشرقاوي، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التعليمي، حقيقة إضافة مادة التربية الأخلاقية كمادة أساسية لطلاب الثانوية العامة والشهادة الإعدادية العام المقبل.

وأكد الشرقاوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن إضافة مادة التربية الأخلاقية كمادة أساسية لطلاب الثانوية العامة والشهادة الإعدادية من العام المقبل.

وتابع محمد الشرقاوي: «لا أساس من الصحة لإضافة المادة للطلاب في العام المقبل، ولا يوجد حتى الآن أي قرار بشأن إضافة تلك المادة للطلاب سواء في المرحلة الإعدادية أو الثانوية».

وأكمل الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي: بعض اللجان تلجأ لنشر الشائعات من أجل نشر القلق بين الأسر المصرية، حيث أن أسهل طريق حاليًا هو نشر وتداول أشياء غير صحيحة تخص العملية التعليمية.

واختتم الشرقاوي حديثه في هذا الشأن قائلاً: «ممكن يومين تلاتة ونلاقي اللجان دي بتردد كلام بأنه سيتم تعميم دراسة كتاب مادة التربية الدينية للمسلمين والمسيحيين».