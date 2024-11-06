«التعليم» تحدد موانع التقديم للإعارات الخارجية للمعلمين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:16 صباحاً - الإعارات الخارجية للمعلمين.. حددت مديريات التربية والتعليم، موانع التقديم طلب الإعارات الخارجية للمعلمين للعام الدراسي 2025-2026، موضحة كافة الشروط الواجب توافرها في المعلمين المتقدمين.

التقديم للإعارات الخارجية للمعلمين

أكدت المديريات التعليمية، على ضرورة حصول المعلمين المتقدمين للإعارات الخارجية، على تقريرين كفء للتخصصية وممتاز للإداريين عن العامين الأخيرين، موضحة أنه يتم التقديم على المرحلة الأصلية المقيد عليها وقت التقديم.

موانع التقديم للإعارات الخارجية للمعلمين 2025

- من قضي بالخارج 8 سنوات فأكثر سواء إعارة أو تعاقد.

- عدم انقضاء الفاصل الزمني بعد العودة من إعارة مستكملة أو تعاقد أو منحة أو بعثة تدريبية.

- المعين بنسبة عجز 5%.

- من صدر له قرار إحالة للمحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الموقوف عن العمل.

- من صدر له قرار عقوبات تأديبية تزيد على ثلاثة أيام.

- من صدر له قرار من أحد المجالس الطبية بأن يؤدي عملا مخففا، وكذلك المرأة الحامل.

شروط التقدم بطلب الإعارات الخارجية للمعلمين

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم مقيدًا على درجة مالية بموازنة الدولة.

- أن يكون المتقدم على رأس العمل.

- لا يجوز التقدم بطلب إعارة للحاصلين على إجازة بدون مرتب.

- أن يكون المتقدم أقضى 36 شهرًا على الأقل بالعمل بوزارة التربية والتعليم.

- شرط قضاء 24 شهر الأخيرة بنفس المحافظة.

- ألا يزيد سن المتقدم في 1 أكتوبر 2025 عن 56 سنة.

- يُلزم المنتدب بتقديم بطاقة الإعارة من الجهة الأصلية التي يتبع لها، وليس من الجهة المنتدب إليها.

- بالنسبة لمعلمي المرحلة الثانوية المتقديم بطلب إعارة خاريجة:

- يجب ذكر المرحلة التي تم تقييده فيها بقرار رسمي، وليس المرحلة التي يعمل بها بالندب.

- كتابة اسم المدرسة الثانوية التي يعمل بها المتقدم كاملة.

- تحديد نوعها «عام - فني - صناعي - تجاري - زراعي».

- تاريخ بدء العمل فيها باليوم والشهر والسنة.

- يشترط مرور ثلاث سنوات على الوظيفة التي يتقدم بها.

- يشترط إجادة اللغة الأجنبية بالنسبة للمتقدمين للدول الناطقة بغير العربية.

- يحق لمعلمي التعليم الصناعي التقدم بطلب إعارة إلى الدول الناطقة بغير العربية، بشرط إجادة اللغة الأجنبية.

- المعينون على درجة مالية بمسمى وظيفي «أخصائي تدريس» ويقومون بتدريس مادة، عليهم تقديم قرار اجتيازهم الكادر مع إقرار العمل على المادة المتقدم بها، على أن يسجلوا «أرغب في العمل بالتدريس» مع التوقيع.

- يجب على شاغلي الوظائف الإشرافية والتوجيه الفني إرفاق صورة الأمر التنفيذي وصحيفة الأحوال الإلكترونية مع طلب الإعارة، موضحًا بها: «الوظيفة - ملء الجدول الخاص بالوظائف الإشرافية والتوجيه الفني فقط».

- كل من صدر له ترشيح وأمر تنفيذي للإعارة أو البعثة التعليمية عليه توضيح ذلك في جدول الإعارات السابقة، مع تحديد مدة الإعارة أو البعثة عند التنفيذ باليوم والشهر والسنة والدولة، وإذا لم يُنفذ، يجب ذكر سبب عدم التنفيذ.

- إرفاق معلم اللغة الإنجليزية غير المتخصص صورة من المؤهل المتخصص مع تعديل المسمى الوظيفي وإقرار استلام العمل.

- إرفاق معلم الحاسب الآلي غير المتخصص صورة من قرار تعيينه كمعلم حاسب آلي، بالإضافة إلى دبلوم تربوي.

- بالنسبة للسيدات تقدم السيدات إقرارًا من الزوج بالموافقة على سفرها دون اصطحاب الأطفال.

- إن كانت غير متزوجة أو أرملة أو مطلقة تكون الموافقة من ولي الأمر.