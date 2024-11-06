«أمطار وشبورة على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:18 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024.

حالة الطقس اليوم

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

الأمطار

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المحتمل سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الشبورة

وحذرت هيئة الأرصاد، من انتشار الشبورة المائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الرياح

كما حذرت من نشاط الرياح أحياناً، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 1.5 إلي 2.5 متر، واتجاه الرياح: شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحرالاحمر خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من. 1 إلي 1.75 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر وحتى يوم الإثنين 11 نوفمبر ٢٠٢٤

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 26 18

العاصمة الادارية 27 17

6 اكتوبر 27 17

بنها 26 18

دمنهور 25 17

وادى النطرون 26 16

كفر الشيخ 24 17

المنصورة 25 17

الزقازيق 25 17

شبين الكوم 25 17

طنطا 25 17

دمياط 24 18

بورسعيد 25 19

الاسماعيلية 26 16

السويس 26 16

العريش 24 15

رفح 24 14

رأس سدر 26 18

نخل 24 10

كاترين 19 07

الطور 27 17

طابا 24 18

شرم الشيخ 29 21

الاسكندرية 25 20

العلمين 24 19

مطروح 24 18

السلوم 22 13

سيوة 23 14

رأس غارب 30 19

الغردقة 30 18

سفاجا 30 17

مرسى علم 29 17

شلاتين 29 20

حلايب 27 22

أبو رماد 28 20

رأس حدربة 27 22

الفيوم 26 14

بني سويف 26 13

المنيا 27 14

أسيوط 27 14

سوهاج 28 15

قنا 29 16

الأقصر 29 15

أسوان 30 16

الوادى الجديد 28 12

أبوسمبل 29 18