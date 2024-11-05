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وزارة الرياضة أمام البرلمان: حل مجالس إدارات مراكز الشباب حال عدم انعقادها لمدة ثلاث أشهر - أخبار كلمتك

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وزارة الرياضة أمام البرلمان: حل مجالس إدارات مراكز الشباب حال عدم انعقادها لمدة ثلاث أشهر - أخبار كلمتك

وزارة الرياضة أمام البرلمان: حل مجالس إدارات مراكز الشباب حال عدم انعقادها لمدة ثلاث أشهر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:13 مساءً - ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة بشأن بعض المشكلات التي تعاني منها مراكز الشباب بمحافظة المنوفية.

واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني خضر، بشأن مركز شباب قرية كفر طنبدي مركز شبين الكوم بمحافظة الدقهلية وذلك بحضور والرياضة بالبحيرة وذلك بحضور الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب، والدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب، والدكتور سمير كرم مدير مديرية الشباب بالمنوفية.

وقال الدكتور محمد عساف، مدير المنشآت الشبابية بوزارة الشباب، أنه وفقا لتقرير مديرية الشباب بالمنوفية تمت إزالة المبنى القديم للمركز بموجب قرار الإزالة رقم 4740 لسنة 2023، وتم عمل مقايسة تقديرية للمبنى الجديد وموافقة وزير الشباب والرياضة على اعتماد مبلغ مالي بقيمة 3.046.850 جنيه لإنشاء المبنى الجديد.

وأشار إلى أن النائب مقدم طلب الإحاطة قد تقدم بمقترح إنشاء حمام سباحة بنظام حق الانتفاع على الأرض المقام عليها المبنى وتوجيه الاعتماد المالي - الذي كان مخصصًا لإنشاء المبنى الإداري - لإنشاء سور على الأرض الجديدة التي تم تخصيصها حديثًا لمركز شباب قرية كفر طنبدي ومساحتها 853م2 بموجب قرار التخصيص رقم 1051 لسنة 2023 بالإضافة إلى مبنى خدمات مرفق به وحدة خلع ملابس.

وأضاف الدكتور محمد عساف، أنه وفقا لما أكدته مديرية شباب المنوفية قد تم التواصل مع رئيس مجلس إدارة المركز لعقد اجتماع لمناقشة المقترح المقدم وعمل محضر انضمامي لمخاطبة وزارة الشباب والرياضة للموافقة على هذا المقترح للصالح العام.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني خضر، بشأن الغلق التام وإيقاف الأنشطة بمركز شباب الحي القبلي بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

من جانبه أكد الدكتور سمير كرم، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، أن مركز شباب الحي القبلي يوجد به ثلاثة ملاعب نجيل صناعي مؤجرة وتم انتهاء عقد الإيجار بتاريخ 11/2023.

وأشار إلي أنه نظرًا لعدم قيام مجلس إدارة المركز باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح الملاعب للإيجار بنظام حق الانتفاع، وكذلك عدم اجتماع المجلس لمدة ثلاثة أشهر، متتالية وفقا لما نص عليه قانون تنظيم الهيئات الشبابية فقد تم حل مجلس إدارة المركز بتاريخ 1/9/2024 وتشكيل لجنة تسيير أعمال لإدارة شئون المركز استلمت أعمالها في 14/9/2024 وقامت بتاريخ 28/9/2024 بعمل محضر لطرح الملاعب للإيجار وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للضوابط المنظمة في هذا الشأن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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