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الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي غدا، ومؤتمر صحفي مرتقب لرئيس الوزراء - أخبار كلمتك

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الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي غدا، ومؤتمر صحفي مرتقب لرئيس الوزراء - أخبار كلمتك

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي غدا، ومؤتمر صحفي مرتقب لرئيس الوزراء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:41 مساءً -  يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء غدا الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.


وخلال الاجتماع، يناقش مجلس الوزراء عددا من قرارات مجلس الوزراء ومشروعات القوانين التي سيتم إرسالها إلى مجلس النواب وموقف تنفيذ المشروعات القومية. 


ومن المقرر أن يعقد رئيس مجلس الوزراء غدا عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي مؤتمرا صحفيا لاستعراض أبرز الأحداث التي تمت خلال الأسبوع. 
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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