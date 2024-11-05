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وزير التموين يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث طلباتهم - أخبار كلمتك

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وزير التموين يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث طلباتهم - أخبار كلمتك

وزير التموين يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث طلباتهم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:24 مساءً - عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الأجتماع الأسبوعي الدوري مع  أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وجاء ذلك بحضور كل من اللواء  وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وخالد شرف مساعد الوزير،  احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام  معاون الوزير.

 

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص  الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع  النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات  المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

 

ووجه وزير التموين على الفور إدارة الاتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات  النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب  أصحاب المنشآت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد على النواب.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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