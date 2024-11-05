الحجز بدأ.. رابط وخطوات التقديم على شقق الإسكان 2024 (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:09 مساءً - شقق الإسكان 2024.. بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في استقبال طلبات التقديم لـ حجز شقق الإسكان 2024، عقب إتاحة كراسات الشروط في مكاتب البريد المختلفة اعتبارًا من الأحد 27 أكتوبر الماضي، ضمن الطرح الجديد والذي يشمل 6575 وحدة سكنية في 15 مدينة مختلفة للتسليم الفوري.

وترصد كلمتك، لقرائها في التقرير التالي، تفاصيل حجز شقق الإسكان 2024 ضمن الطرح الجديد، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.

موعد التقديم على شقق الإسكان 2024

وأوضحت وزارة الإسكان في بيان لها، أن التقديم على شقق الإسكان 2024 وطرح كراسات الشروط في مكاتب البريد، بدأ اعتبارًا من الأحد 27 أكتوبر 2024 وحتى الخميس 26 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن الحجز سيكون أون لاين عبر موقع مسكن محور الوحدات حيث سيتوفر من خلاله تفاصيل الحجز وهي: «شروط التقديم - أسلوب الحجز - مساحات وأسعار الوحدات - أسلوب السداد - كراسات الشروط».

أماكن شقق الإسكان 2024

وأشارت الوزارة إلى أن الطرح الجديد يتنوع بين عدة مشاريع وهم: «سكن مصر - دار مصر - جنة - الإسكان المتميز»، حيث ستتوفر الوحدات السكنية للمواطنين في 15 مدينة مختلفة مثل: «القاهرة الجديدة - أكتوبر الجديدة - 6 أكتوبر - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - حدائق أكتوبر - بدر - العبور - العاشر من رمضان - الشروق - السادات - المنيا الجديدة - غرب قناة الجديدة - نصر غرب أسيوط - دمياط الجديدة».

خطوات حجز شقق الإسكان 2024

- الدخول على موقع مسكن محور الوحدات، بالضغط هنـــــــا.

- اختيار أيقونة «محور الوحدات»، ثم الاطلاع على كراسة الشروط ومعرفة كافة تفاصيل الحجز.

- إنشاء حساب جديد على الموقع إذ لم يكن لديك حساب من قبل.

- أدخل الرقم القومي والاسم والهاتف.

- أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك، لأنه سيعتمد كوسيلة أساسية للتواصل بينك وبين الهيئة.

- أكمل البيانات المطلوبة مثل: «الحالة الاجتماعية - العنوان - بيانات الزوج والزوجة».

مساحات شقق الإسكان 2024

تتراوح مساحات شقق الإسكان 2024، من 100 متر إلى 150 مترا وتأتي المساحات على النحو التالي:

- 409 وحدة سكنية بمشروع جنة بمساحات تبدأ من 100 م2 وحتى 150 م2، و700 وحدة بسكن مصر بمساحات تتراوح من 106م2 وحتى 133م2، بمدينة القاهرة الجديدة.

- 233 وحدة سكنية جديدة في مشروع جنة بمساحات تتراوح من 100م2 وحتى 150م2، بمدينة 6 أكتوبر.

- 22 وحدة في مشروع دار مصر بمساحات تتراوح من 100م2 وحتى 150م2، و435 وحدة سكنية في سكن مصر بمساحات تتراوح بين 106م2 وحتى 118م بمدينة حدائق أكتوبر.

- 300 وحدة بمشروع سكن مصر بمساحات تتراوح بين 106م2 إلى 115م2 بمدينة أكتوبر الجديدة.

- 1500 وحدة سكنية ضمن مشروع عمارات الحي السادس بمساحة 90م2 في مدينة بدر

- 456 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 101م2 وحتى 111م2 في روضة العبور بمدينة العبور.

- 35 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمساحات تتراوح بين 106م2 وحتى 130م2 بمدينة الشروق.

- 11 وحدة سكنية ضمن مشروع دار مصر بمساحات تتراوح من 130م2 إلى 140م2 بمدينة العاشر من رمضان.

- 11 وحدة سكنية في دار مصر بمدينة السادات بمساحات تتراوح بين 130م2 إلى 150م2.

ـ 34 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمساحات تتراوح بين 106م2 إلى 115م2 بمدينة المنيا الجديدة.

- 246 وحدة سكنية ضمن مشروع سكن مصر بمساحات تتراوح من 106م2 إلى 118م2 بمدينة غرب قنا.

- 310 وحدات سكنية من مشروع سكن مصر تبدأ من 106م2 إلى 130م2 بمدينة ناصر غرب أسيوط.