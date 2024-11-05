«الشربيني» يلتقي نائب وزير الإسكان الروسي لبحث سبل التعاون - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:48 مساءً - أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على عمق ومتانة العلاقات بين مصر وروسيا، مشيرا إلى التجربة العمرانية المصرية الغنية بتفاصيلها فى مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نيكيتا ستاسيشين، نائب وزير البناء والإسكان والمرافق الروسى، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والسفير حسن الليثى، مستشار الوزارة للتعاون الدولى، على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي.

وتناول وزير الإسكان تجربة الدولة المصرية في مجال تطوير المناطق غير الآمنة، ونقل سكان تلك المناطق لوحدات سكنية كاملة التشطيب والتأثيث فى مجتمعات حضارية مكتملة الخدمات وتحقق جودة الحياة لسكانها، حيث أبدى الوفد الروسى إعجابه الشديد بما حققته الدولة المصرية في هذا المجال.

كما أشار المهندس شريف الشربيني، إلى جهود الدولة المصرية فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة لنحو 60 مليون مواطن مصرى يقطنون بالمناطق الريفية، حيث أشار مسئولو الوفد الروسى إلى أن لديهم تجربة مشابهة لتطوير بعض المناطق الريفية، ويمكن تبادل ومشاركة الخبرات مع الدولة المصرية في هذا المجال.

وطلب الوفد الروسى إعداد مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان المصرية، حيث رحب المهندس شريف الشربيني، بذلك، ووجه بعقد المزيد من اللقاءات بين المختصين من الجانبين لوضع خطة عمل تنفيذية، وترجمة التعاون إلى واقع ملموس.