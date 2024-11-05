النائب عبد المنعم إمام يوجه انتقادات للحكومة بسبب السياسات الضريبية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:26 مساءً - وجه النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتقادات للحكومة بسبب السياسات الضريبية، مما تسبب في زيادة المنازعات الضريبية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.

وقال النائب: السياسات المالية المتخبطة للحكومة قسمت الشعب المصري لطبقتين، طبقة نجيب ساويرس وطبقة نجيب منين؟.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمشروع القانون فهو من التشريعات التي نضطر للموافقة عليها، ولكن من الأصل ألا يكون لدينا منازعات ضريبية، وأن ما نحتاجه هو كيف نصل لحل لتقليل تلك المصرفات في النهاية.

وطالب عضو مجلس النواب، لإعداد سياسة ضريبية واضحة بدون مصروفات وأعباء على الممول، وإعادة النظر للطبقة المتوسطة ورفع الأعباء عنها، حيث لم نعد نعرف عدد الفقراء في مصر ولا عدد الطبقة المتوسطة بسبب السياسات الضريبية المتخبطة.