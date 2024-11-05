الرياضة - 12:25 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:25 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

اول تعليق سعودي على استهداف الحوثيين البوارج الامريكية والكشف عن قدرة اصطياد قيادات صنعاء - أخبار كلمتك

اول تعليق سعودي على استهداف الحوثيين البوارج الامريكية والكشف عن قدرة اصطياد قيادات صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - تطور جديد في سعر الذهب اليوم.. الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - تطور جديد في سعر الذهب اليوم.. الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وفاة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى - أخبار كلمتك

وفاة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى - أخبار كلمتك

عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزيرة التضامن تناقش خطط تطوير بنك ناصر الاجتماعي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزيرة التضامن تناقش خطط تطوير بنك ناصر الاجتماعي - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تناقش خطط تطوير بنك ناصر الاجتماعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:25 مساءً -  ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعًا مع قيادات البنك ورؤساء القطاعات به، بمقر البنك.

 

جاء ذلك بحضور أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع بالترحيب بنائب رئيس مجلس الإدارة الجديد الذي تم تعيينه مؤخرًا، مؤكدة أنه يتمتع بخبرات كبيرة ستساهم في النهوض بالبنك وقطاعاته المختلفة خلال الفترة المقبلة، مشيدة كذلك بقيادات البنك، وموضحة أن الفترة المقبلة  تتطلب بذل المزيد من الجهود ومضاعفة العمل للنهوض بالبنك وتطويره في ظل العمل على إعادة هيكلته، خاصة أن البنك يقدم خدمات لشريحة كبيرة من المواطنين، ويعول عليه كثيرًا، خاصة أنه البنك الاجتماعي الأوحد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وتناول الاجتماع مناقشة رؤية العمل خلال الفترة المقبلة، والعمل على زيادة حجم الأعمال الاستثمارية للبنك، والتوسع في قاعدة العملاء وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة لهم مع أهمية استقطاب شرائح جديدة، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي، فضلا عن ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ والمساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التى يقدمها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد في إتاحة فرص العمل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق