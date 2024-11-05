الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:10 مساءً - استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. يبحث طلاب الشهادة الإعدادية بكافة المحافظات، عن الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، للتقدم لأداء امتحانات العام الدراسي الحالي.

استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، كالتالي:

- 5 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6.

- يراعى طباعة اسم الطالب على الصور.

- أصل إيصال رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، مع نسختين منه.

- أصل إيصال رسم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين منه.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة التقدم الإلكترونية.

- يتم وضع كافة الأوراق في حافظة بلاستيك للمدرسة.

طريقة تحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، طريقة تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، مشيرة إلى أنه يتم تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي، ثم اتباع الخطوات التالية:

- طباعة استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الإلكترونية وكشوف 12 د الإلكترونية.

- تسليم استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 للمدرسة، مع إرفاق الأوراق المطلوبة.

- تقوم المدرسة بمراجعة استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 واعتمادها.

- تُشكل لجنة من عضوين لمراجعة استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 مراجعة نهائية.

- تقوم اللجنة بمطابقة البيانات المسجلة في الاستمارة وبالبيانات الموجودة في شهادة الميلاد.

- بعد المراجعة يتم التوقيع على استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بما يفيد ذلك.

- اعتماد كافة استمارات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 من المسئول الأول وهو مدير المدرسة.

- ختم استمارات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

- ختم صورة الطالب بختم شعار المدرسة.

- يجب أن يكون الختم نصفه على الصورة والنصف الآخر على الاستمارة.

- على الطالب أن يوقع أسفل صورته بخط واضح «الاسم رباعي».

- يجب أن تكون الصور ملصقة جيدًا بالموضع المحدد لها.

- يتم ترتيب استمارات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ترتيبا هجائيا.

- يتم إرسال الاستمارات مع كشوف 12 إلكترونية من أصل وصورة بعد اعتمادها من المدرسة والإدارة التعليمية ومراجعتها، إلى لجنة القيد بالمديرية مع مراعاة الآتي:

- إذا كانت المدرسة مشتركة، يتم إدراج أسماء البنات ثم البنون في تسلسل واحد كل على حدة.

- تقوم المدرسة بعمل كشوف للمتقدمين يحدد فيه:

- عدد الطلاب المتقدمين في اللغة الإنجليزية.

- عدد الطلاب المتقدمين في اللغة الفرنسية «حديث / قديم».