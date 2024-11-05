موعد إجازة نصف العام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:10 مساءً - موعد إجازة نصف العام.. تزامنًا مع انتهاء العام الميلادي الحالي، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إجازة نصف العام لجميع صفوف المراحل التعليمية.

موعد إجازة نصف العام

وطبقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 25 يناير المقبل 2025.

مدة إجازة نصف العام الدراسي 2025

ومن المقرر أن تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، حتى يوم الخميس الموافق 6 فبراير، حيث تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2025 لمدة أسبوعين.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2025

على أن يبدأ الطلاب الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2024-2025، من يوم السبت الموافق 8 فبراير، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني حتى نهاية شهر مايو المقبل 2025.

خريطة العام الدراسي الجديد 2025

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.